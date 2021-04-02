136 гривень штрафу: волинянина покарали за порушення комендантської години





Про це стало відомо з опублікованого рішення суду, – пише



Справа про адміністративне правопорушення надійшла до суду від шацьких поліціянтів та стосувалася непрацючого громадянина України.



19 червня о пів на другу годину ночі чоловіка виявили на вулиці, чим він порушив наказ Волинської обласної військової адміністрації від 24.02.2022 «Про запровадження комендантської години на території Волинської області».



На вимогу припинити правопорушення не реагував, окрім цього поводився зухвало, чинив непокору вимозі поліціянта при виконанні ним службових обов'язків.



В судове засідання обвинувачений не з'явився, але в телефонному режимі повідомив, що винуватість у вчиненому правопорушенні визнає, просив справу розглянути у його відсутності.



Суд визнав чоловіка винним та призначив йому штрафу – 136 гривень.



Окрім цього, порушник мусить заплатити в дохід держави судовий збір у розмірі 496 гривні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Шацький суд розглянув справу чоловіка, який порушив комендантську годину.Про це стало відомо з опублікованого рішення суду, – пише Район.Шацьк Справа про адміністративне правопорушення надійшла до суду від шацьких поліціянтів та стосувалася непрацючого громадянина України.19 червня о пів на другу годину ночі чоловіка виявили на вулиці, чим він порушив наказ Волинської обласної військової адміністрації від 24.02.2022 «Про запровадження комендантської години на території Волинської області».На вимогу припинити правопорушення не реагував, окрім цього поводився зухвало, чинив непокору вимозі поліціянта при виконанні ним службових обов'язків.В судове засідання обвинувачений не з'явився, але в телефонному режимі повідомив, що винуватість у вчиненому правопорушенні визнає, просив справу розглянути у його відсутності.Суд визнав чоловіка винним та призначив йому штрафу – 136 гривень.Окрім цього, порушник мусить заплатити в дохід держави судовий збір у розмірі 496 гривні.

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