Перемоги у спорті та на фронті: добрі новини від ВолиньPost за 25 липня

щовечора готує підбірку. У цій рубриці ми нагадуємо про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема. Зберігайте спокій, холодний розум та позитив, і ми обов'язково переможемо агресора.Традиційний і дуже добрий звіт від наших захисників! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.07 орієнтовно склали:особового складу - близько 39700 (+180) осіб,танків ‒ 1730 (+8) од,бойових броньованих машин ‒ 3950 (+8) од,артилерійських систем – 876 (+7) од,РСЗВ - 257 (+2) од,засобів ППО - 116 (+3) од,літаків – 222 (+1) од,гелікоптерів – 188 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 719 (+5),крилатих ракет - 174 (+4),кораблів/катерів - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 2832 (+9) од,спеціальної техніки - 73 (+0).На Волині заготівля чорниці з комерційною метою вже додала понад 2 мільйони гривень ренти за спецвикористання лісових ресурсів місцевим бюджетам.Працівники і студенти факультету хімії, екології та фармації Волинського національного університету імені Лесі українки виготовляють лікарські засоби, які безплатно відправляють у лікарні, госпіталі та військовим на фронт. Працюють у лабораторії щоденно.Волонтери-хіміки виготовляють понад 40 видів мазей, чотири різновиди настоянки, льодяники для горла та ароматичні подушечки. Лікарські рослини у мішках і коробках надсилають з усіх куточків України.І про допомогу від друзів-партнерів. Польща передала українським військовим партію своїх основних бойових танків PT-91 Twardy. Вони вже прибули в Україну.​​—Медичний добровольчий батальйон "Госпітальєри", що займається наданням першої медичної допомоги та евакуацією поранених воїнів з фронту, оголошує збір коштів на 10 000 джгутів-турнікетів.Медичний джгут-турнікет використовується для тимчасової зупинки кровотечі з верхніх і нижніх кінцівок. Він допомагає швидко перекрити кровотік і стабілізувати стан потерпілого. Допомагає запобігти крововтраті та врятувати життя.Під час благодійного забігу в обласному центрі Волині, який відбувся 23 липня, зібрали 24 930 гривень. Гроші залишали у скриньці учасники забігу.Як зазначила організаторка акції, гроші передадуть Асоціації родин захисників "Азовсталі" для подальших необхідних дій.Ще один ворожий Су-25 ("Грач") збито завдяки філігранній роботі підрозділу протиповітряної оборони Січеславської бригади"Нагадаємо, вчора, 24 липня,24 липня 2022 року у словацькій Банській Бистриці стартував ХVI Європейський юнацький олімпійський фестиваль, на якому Україну представляли 46 молодих олімпійців.Від Української юнацької збірної з дзюдо виступив волинянин, який посів третє місце.