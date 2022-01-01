Перемоги у спорті та на фронті: добрі новини від ВолиньPost за 25 липня

Перемоги у спорті та на фронті: добрі новини від ВолиньPost за 25 липня
Нині паніка та стрес крокують поруч із кожним українцем. Повітряні тривоги та сумні звістки у стрічці фейсбуку, на жаль, є невід'ємною частиною, коли повномасштабна війна в країні вирує сто п'ятдесят другий день. Однак українців – все ще не зламати!

Інформаційне агентство ВолиньPost щовечора готує підбірку добрих новин. У цій рубриці ми нагадуємо про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема. Зберігайте спокій, холодний розум та позитив, і ми обов'язково переможемо агресора.

Сьогодні, 25 липня, ми писали про таке:

Російська армія втратила ще 180 солдатів: оприлюднили бойові втрати ворога

Традиційний і дуже добрий звіт від наших захисників! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.07 орієнтовно склали:

особового складу - близько 39700 (+180) осіб,
танків ‒ 1730 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 3950 (+8) од,
артилерійських систем – 876 (+7) од,
РСЗВ - 257 (+2) од,
засобів ППО - 116 (+3) од,
літаків – 222 (+1) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 719 (+5),
крилатих ракет - 174 (+4),
кораблів/катерів - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2832 (+9) од,
спеціальної техніки - 73 (+0).

Волинська чорниця поповнила місцеві бюджети на два мільйони гривень

На Волині заготівля чорниці з комерційною метою вже додала понад 2 мільйони гривень ренти за спецвикористання лісових ресурсів місцевим бюджетам.

Волинські волонтери-хіміки готують лікувальні мазі для військових

Працівники і студенти факультету хімії, екології та фармації Волинського національного університету імені Лесі українки виготовляють лікарські засоби, які безплатно відправляють у лікарні, госпіталі та військовим на фронт. Працюють у лабораторії щоденно.

Волонтери-хіміки виготовляють понад 40 видів мазей, чотири різновиди настоянки, льодяники для горла та ароматичні подушечки. Лікарські рослини у мішках і коробках надсилають з усіх куточків України.

Польща передала Україні основні бойові танки

І про допомогу від друзів-партнерів. Польща передала українським військовим партію своїх основних бойових танків PT-91 Twardy. Вони вже прибули в Україну.

PT-91 Twardy ​​— польський основний бойовий танк, заснований на ліцензійному варіанті радянського Т-72М1. Перші прототипи були виготовлені в 1993 році. Базовий варіант PT-91 серійно випускався з 1995 по 2002 роки. Всього для збройних сил Польщі було вироблено 232 PT-91.

Медбатальйон «Госпітальєри» збирає кошти на 10 000 джгутів-турнікетів для поранених

Медичний добровольчий батальйон "Госпітальєри", що займається наданням першої медичної допомоги та евакуацією поранених воїнів з фронту, оголошує збір коштів на 10 000 джгутів-турнікетів.

Медичний джгут-турнікет використовується для тимчасової зупинки кровотечі з верхніх і нижніх кінцівок. Він допомагає швидко перекрити кровотік і стабілізувати стан потерпілого. Допомагає запобігти крововтраті та врятувати життя.

Зробити внесок можна дуже легко, майже у два кліки, на спеціальній онлайн-платформі для подолання гуманітарної катастрофи, спровокованої воєнними діями на території України – http://socialnetwork.mozhemo.fund.

Під час благодійного забігу «Біжу за «Азовсталь» у Луцьку зібрали майже 25 тисяч гривень

Під час благодійного забігу в обласному центрі Волині, який відбувся 23 липня, зібрали 24 930 гривень. Гроші залишали у скриньці учасники забігу.

Як зазначила організаторка акції Катерина Калюжна, гроші передадуть Асоціації родин захисників "Азовсталі" для подальших необхідних дій.

Українські десантники збили російський літак Су-25

Ще один ворожий Су-25 ("Грач") збито завдяки філігранній роботі підрозділу протиповітряної оборони Січеславської бригади"

Нагадаємо, вчора, 24 липня, українські воїни знищили ЗРК С-300 ворога.

Дзюдоїст із Волині – серед переможців на олімпійському фестивалі у Словаччині

24 липня 2022 року у словацькій Банській Бистриці стартував ХVI Європейський юнацький олімпійський фестиваль, на якому Україну представляли 46 молодих олімпійців.

Від Української юнацької збірної з дзюдо виступив волинянин Станіслав Корчемлюк, який посів третє місце.

Вітаємо земляка і зичимо ще більше перемог!

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