«Європі потрібно бити у відповідь», – Зеленський про газові погрози РФ

«Європі потрібно бити у відповідь», – Зеленський про газові погрози РФ
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європі потрібно бити по Росії у відповідь на чергові газові погрози, які пов'язані з обмеженням поставок через "Північний потік — 1".

Про це він сказав під час відеозвернення ввечері 25 липня.

«Сьогодні ми побачили чергові газові погрози Європі. Навіть попри поступку щодо турбіни для «Північного потоку» Росія не збирається відновлювати постачання газу європейським країнам, як вона зобовʼязана за контрактами. І це відверта газова війна, яку Росія веде проти обʼєднаної Європи. Їм байдуже, що буде з людьми, як вони страждатимуть – від голоду через блокування портів чи від зимових холодів і бідності... Чи від окупації», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що це просто різні форми терору.

«І тому потрібно бити у відповідь. Не думати, як повернути якусь турбіну, а посилювати санкції. Робити все, щоб обмежити російські доходи не тільки від газу й нафти, а й взагалі від будь-якого експорту, який ще залишається. І максимально розривати торговельні звʼязки з Росією, бо кожен такий звʼязок – це потенційний засіб тиску для Росії», - зауважив президент.

Окрім того, він наголосив, що газовий шантаж Європи який що місяця лише посилюється потрібен державі-терористу для того, щоб погіршити життя для кожного європейця.

«Це насправді можна розглядати, як стимул, що 8 санкційний пакет ЄС був значно вагоміший ніж нещодавно затверджений 7», - додав Володимир Зеленський.


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Теги: Зеленський, відеозвернення, війна, Європа, погрози РФ
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