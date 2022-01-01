Воїни волинської бригади показали, як нищать ворога. ВІДЕО





Чергове "запальне" відео опублікували



"З таких кадрів складається історія сучасної війни...



За кожним кадром - неймовірні зусилля Князівських воїнів у знищенні ворога і шалена жага перемоги!



Вміємо, можемо, переможемо!" - йдеться у дописі.







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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські захисники невпинно нищать рашистів.Чергове "запальне" відео опублікували на сторінці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого у фейсбуці."З таких кадрів складається історія сучасної війни...За кожним кадром - неймовірні зусилля Князівських воїнів у знищенні ворога і шалена жага перемоги!Вміємо, можемо, переможемо!" - йдеться у дописі.

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