Воїни волинської бригади показали, як нищать ворога. ВІДЕО

Воїни волинської бригади показали, як нищать ворога. ВІДЕО
Волинські захисники невпинно нищать рашистів.

Чергове "запальне" відео опублікували на сторінці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого у фейсбуці.

"З таких кадрів складається історія сучасної війни...

За кожним кадром - неймовірні зусилля Князівських воїнів у знищенні ворога і шалена жага перемоги!

Вміємо, можемо, переможемо!" - йдеться у дописі.



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Теги: 14Омбр, волинські воїни, війна, втрати ворога
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