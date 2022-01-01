Воїни волинської бригади показали, як нищать ворога. ВІДЕО
Сьогодні, 03:13
Волинські захисники невпинно нищать рашистів.
Чергове "запальне" відео опублікували на сторінці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого у фейсбуці.
"З таких кадрів складається історія сучасної війни...
За кожним кадром - неймовірні зусилля Князівських воїнів у знищенні ворога і шалена жага перемоги!
Вміємо, можемо, переможемо!" - йдеться у дописі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Волинські воїни отримали державні нагороди. ФОТО
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Чергове "запальне" відео опублікували на сторінці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого у фейсбуці.
"З таких кадрів складається історія сучасної війни...
За кожним кадром - неймовірні зусилля Князівських воїнів у знищенні ворога і шалена жага перемоги!
Вміємо, можемо, переможемо!" - йдеться у дописі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Волинські воїни отримали державні нагороди. ФОТО
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