Волинські воїни отримали державні нагороди. ФОТО

Олександра Охріменка представники військової частини відвідали воїнів Князівської бригади, які лікуються та відновлюються в медичних закладах після отриманих на фронті поранень.



Про це



Від імені командира Князівської бригади подякували побратимам за службу, побажали якнайшвидшого одужання, вручили державні нагороди та Відзнаки командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.



"Побратими, знаємо, яку ціну ви вже заплатили за нашу Перемогу... Тримаємо кулаки за ваше швидке одужання і чекаємо на вас у строю!

Разом виб’ємо ворога з рідної землі! Все буде – Україна!" - йдеться в дописі.





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