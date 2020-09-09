Реабілітація дітей у санаторії «Дачний» на Волині: що змінилося і як зараз працює заклад. ВІДЕО

Реабілітація дітей у санаторії «Дачний» на Волині: що змінилося і як зараз працює заклад. ВІДЕО
У санаторії для дітей з батьками "Дачний" нині оздоровлюється 60 пацієнтів. З введенням воєнного стану заклад, що розрахований на 100 пацієнтів, впродовж двох місяців був зачинений. На початку травня він відновив роботу. Реабілітацією дітей з інвалідністю зараз займаються фізіотерапевти, ерготерапевти та медики.

Про це розповів Суспільному директор санаторію Олег Лопатін.

В санаторії завершили облаштовування вуличних басейнів та укриття, в яких, у разі повітряної тривоги, є змога заховатися і пацієнтам, і медикам і батькам.
Зі слів директора закладу, санаторій потребує розширення площі та добудови лікувального комплексу.

"Розширення площі санаторію включили до програми "Велике будівництво". Мав бути збудований басейн, мали бути збудовані додаткові кабінети, але все закінчилося з початком повномасштабної війни", – говорить Олег Лопатін.

У санаторії освоюють новий стіл для розвитку моторики, – говорить ерготерапевтка Лілія Рудчик. Каже, що це хороший засіб для реабілітації, завдяки якому діти з геміпарезами можуть розробляти кисті та зміцнювати м’язи.
Реабілітація дітей у санаторії «Дачний» на Волині: що змінилося і як зараз працює заклад. ВІДЕО

У кабінеті фізіотерапії зайняті усі кушетки. Тут надають медичну допомогу дітям при забоях, розтягненнях та сколіозах, застосовуючи магнітотерапію.

Марія Бондарук у санаторії "Дачний" разом із п'ятирічними двійнятами Арсеном та Софією. Каже: у її сина дитячий-церебральний параліч, а в доньки — проблеми з ногами. "Ми вже три роки сюди їздимо по два-три рази на рік. Реабілітація тут дуже чудова. Ми завжди після реабілітації бачимо прогрес", – розповіла жінка.

Один з етапів реабілітації, який проходять двійнята, сеанс гідромасажів.

Разом із дітьми реабілітацію можуть отримати й батьки, – розповіла медсестра Софія Чижук. З її слів, жінки, які опікуються дітками з інвалідністю, часто мають біль у спині, остеохондроз.

Як розповів директор санаторію, зараз на реабілітацію до закладу їдуть батьки з дітьми з інших областей України та столиці.

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Теги: Волинь, санаторій, діти
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