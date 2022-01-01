На Волині на блокпосту в автівці виявили наркотики





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Під час поверхневої перевірки автомобіля (відповідно до ст. 34 Закону України *Про національну поліцію*) поліцейські помітили біля керма згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору.



На місце події охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 22 липня, під час несення служби на одному з блокпостів патрульні зупинили автомобіль марки BMW для перевірки документів.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Під час поверхневої перевірки автомобіля (відповідно до ст. 34 Закону України *Про національну поліцію*) поліцейські помітили біля керма згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору.На місце події охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу.

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