Ударив палицею по голові і забрав телефон: ківерчанину «світить» до 15 років за ґратами

Увечері 17 травня поблизу озера «Молодіжне», що у Ківерцях, неодноразово судимий волинянин напав на чоловіка.Про це інформують у пресслужбі обласної прокуратури.Слідство вважає, що 50-річний ківерчанин напав на 42-річного перехожого, кілька разів ударив його палицею по голові та відібрав мобільний телефон. За цей злочин волинянин відповість перед судом.згідно із санкцією ч.4 ст. 187 КК України за розбій, вчинений в умовах воєнного часу, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.