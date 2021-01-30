Ударив палицею по голові і забрав телефон: ківерчанину «світить» до 15 років за ґратами

Ударив палицею по голові і забрав телефон: ківерчанину «світить» до 15 років за ґратами
Увечері 17 травня поблизу озера «Молодіжне», що у Ківерцях, неодноразово судимий волинянин напав на чоловіка.

Про це інформують у пресслужбі обласної прокуратури.

Слідство вважає, що 50-річний ківерчанин напав на 42-річного перехожого, кілька разів ударив його палицею по голові та відібрав мобільний телефон. За цей злочин волинянин відповість перед судом.

Для довідки:

згідно із санкцією ч.4 ст. 187 КК України за розбій, вчинений в умовах воєнного часу, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

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Теги: Розбій, злочин, крадіжка
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