Національний банк України ввів у обіг ще одну пам’ятну монету

Національний банк України ввів у обіг ще одну пам’ятну монету
Національний банк України сьогодні, 22 липня, ввів у обіг пам’ятну монету «Сили спеціальних операцій Збройних сил України».

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Присвячена окремому роду сил ЗСУ, до складу якого входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, що комплектуються висококваліфікованими фахівцями, здатними виконувати складні, небезпечні, інколи політично чутливі операції у сферах розвідки, захисту життя громадян та об’єктів держвласності за межами України, боротьби з незаконним обігом зброї, тероризмом і піратством, організації та підтримання дій руху опору, безпеки морського судноплавства, міжнародного військового співробітництва тощо. Гаслом Сил спеціальних операцій ЗСУ обрано бойове гасло Святослава Хороброго “Іду на ви!”, яке в сучасних реаліях стало символом звитяги, мужності та шляхетності воїнів, готових боронити Батьківщину", - йдеться в повідомленні.



Згідно з описом, монета номіналом 10 гривень зроблена зі сплаву на основі цинку та покрита нікелем. Тираж - 1 мільйон штук.

На аверсі монети розміщено: у центрі на дзеркальному тлі – емблема Сил спеціальних операцій ЗСУ, праворуч від якої – малий Державний Герб України; написи: угорі – УКРАЇНА, унизу – номінал 10 ГРИВЕНЬ та рік карбування монети 2022; логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (ліворуч від номіналу).



На реверсі монети розміщено символічну композицію: на тлі абрису образу Святослава Хороброго з мечем та щитом зображено бійця Сил спеціальних операцій ЗСУ; по колу напис: СИЛИ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ.

Нагадаємо, монета «Ой у лузі червона калина» з'явилася в Україні нещодавно, 18 липня.



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Теги: НБУ, пам'ятна монета, ЗСУ, війна
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