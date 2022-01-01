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Керівництво мережі військових магазинів викрили на махінаціях із гуманітаркою для Нацгвардії на понад 8 млн

Керівництво мережі військових магазинів викрили на махінаціях із гуманітаркою для Нацгвардії на понад 8 млн
СБУ ліквідувала схему розкрадання захисного спорядження Національної гвардії на понад 8 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки активізувала системну роботу щодо захисту оборонного потенціалу нашої держави. В результаті слідчо-оперативних дій у Києві ліквідовано схему незаконного продажу захисного спорядження, яке ввозили з-за кордону як гуманітарну допомогу для українських військових.

Організатори оборудки намагались нелегально реалізувати майже 2 тис. пластин для бронежилетів, шоломів та іншої військової амуніції на загальну суму понад 8 млн грн.

Крім того у зловмисників вилучено 120 тис. підготовлених до збуту незареєстрованих набоїв до вогнепальної зброї.

За даними слідства, протиправну діяльність організували керівник спеціалізованої мережі магазинів з продажу військового спорядження та директор столичної комерційної структури. Учасники схеми завезли в Україну та здійснили митне оформлення оптової партії захисного спорядження нібито для потреб одного з підрозділів Національної гвардії.

Після цього, вони відвантажували продукцію на власні склади і незаконно продавали її через підконтрольну торговельну мережу.

У межах кримінального провадження, в офісних та складських приміщеннях зловмисників проведено обшуки. Вилучене військове спорядження буде передано українським захисникам.

Наразі обом організаторам оборудки повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до розкрадання майна Сил оборони України.
Керівництво мережі військових магазинів викрили на махінаціях із гуманітаркою для Нацгвардії на понад 8 млн

Заходи з викриття зловмисників проводили співробітники Головного управління з протидії внутрішнім загрозам управлінню державою СБУ спільно з Державним бюро розслідувань та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

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Теги: Росія, Україна, війна, гуманітарка, махінації
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