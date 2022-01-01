Пенсіонери можуть отримати допомогу від ООН: як оформити заяву





Про це



Разом з тим можна оформити заявку на фінансову допомогу міжнародних організацій. Люди можуть це зробити самостійно онлайн. Для цього потрібно зайти на платформу єДопомога. Там потрібно натиснути «Виплати від міжнародних організацій», а потім «Заповнити заявку на допомогу». Зауважимо, у заявці просять вказати реквізити рахунку у форматі IBAN. Тож краще заздалегідь їх дізнатися.



Спочатку дані заявника перевіряють представники Мінсоцполітики за допомогою баз даних та реєстрів. Це позбавляє шахраїв можливості скористатися програмою. Але саме рішення щодо надання допомоги відповідної категорії населення та сум виплат приймають міжнародні організації.



У Міністерстві соцполітики повідомляють, що пріоритетом є уразливі групи людей. Серед них – люди з інвалідністю, пенсіонери, самотні батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім'ї.



Протягом трьох місяців пенсіонери, заявку яких прийняли в ООН, отримуватимуть допомогу у розмірі 2220 гривень.Тобто лише за три місяці людина отримає 6 660 гривень. Гроші приходять на рахунок, реквізити якого ви вкажете у заявці.



Нагадаємо, Міністерство соціальної політики планує запровадження доплат до пенсій особам віком від 65 років з 2023 року. Відомство вже напрацювало необхідний законопроєкт й отримало схвальні висновки до нього від Світового Банку та Міжнародної організації праці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні пенсіонери можуть одержати додаткову грошову допомогу від ООН. За даними Мінсоцсополітики, грошову допомогу на сьогодні мають отримати майже 65 тисяч людей похилого віку, які подали заяви через соціальну платформу єДопомога.Про це пише Главком.Разом з тим можна оформити заявку на фінансову допомогу міжнародних організацій. Люди можуть це зробити самостійно онлайн. Для цього потрібно зайти на платформу єДопомога. Там потрібно натиснути «Виплати від міжнародних організацій», а потім «Заповнити заявку на допомогу». Зауважимо, у заявці просять вказати реквізити рахунку у форматі IBAN. Тож краще заздалегідь їх дізнатися.Спочатку дані заявника перевіряють представники Мінсоцполітики за допомогою баз даних та реєстрів. Це позбавляє шахраїв можливості скористатися програмою. Але саме рішення щодо надання допомоги відповідної категорії населення та сум виплат приймають міжнародні організації.У Міністерстві соцполітики повідомляють, що пріоритетом є уразливі групи людей. Серед них – люди з інвалідністю, пенсіонери, самотні батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім'ї.Протягом трьох місяців пенсіонери, заявку яких прийняли в ООН, отримуватимуть допомогу у розмірі 2220 гривень.Тобто лише за три місяці людина отримає 6 660 гривень. Гроші приходять на рахунок, реквізити якого ви вкажете у заявці.Нагадаємо, Міністерство соціальної політики планує запровадження доплат до пенсій особам віком від 65 років з 2023 року. Відомство вже напрацювало необхідний законопроєкт й отримало схвальні висновки до нього від Світового Банку та Міжнародної організації праці.

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