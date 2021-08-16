На Волині розшукують киянина, якого підозрюють у майнових злочинах

На Волині розшукують киянина, якого підозрюють у майнових злочинах
На Волині поліція розшукує киянина, підозрюваного у вчиненні майнових злочинів.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Співробітники Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують громадянина Лагодного Василя Васильовича, 04 грудня 1959 року народження, жителя міста Київ.

Чоловік обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цю особу, повідомити поліцію за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, моб. 0685039210, 0990420861 або 102.


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Теги: Волинь, поліція, злочинець, розшук
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