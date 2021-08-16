На Волині розшукують киянина, якого підозрюють у майнових злочинах
Сьогодні, 12:00
На Волині поліція розшукує киянина, підозрюваного у вчиненні майнових злочинів.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Співробітники Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують громадянина Лагодного Василя Васильовича, 04 грудня 1959 року народження, жителя міста Київ.
Чоловік обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цю особу, повідомити поліцію за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, моб. 0685039210, 0990420861 або 102.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Співробітники Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують громадянина Лагодного Василя Васильовича, 04 грудня 1959 року народження, жителя міста Київ.
Чоловік обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цю особу, повідомити поліцію за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, моб. 0685039210, 0990420861 або 102.
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