На Волині розшукують киянина, якого підозрюють у майнових злочинах





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Співробітники Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують громадянина Лагодного Василя Васильовича, 04 грудня 1959 року народження, жителя міста Київ.



Чоловік обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.



Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цю особу, повідомити поліцію за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, моб. 0685039210, 0990420861 або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині поліція розшукує киянина, підозрюваного у вчиненні майнових злочинів.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Співробітники Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують громадянина, 04 грудня 1959 року народження, жителя міста Київ.Чоловік обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цю особу, повідомити поліцію за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, моб. 0685039210, 0990420861 або 102.

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