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На Донеччині від ворожого обстрілу загинув волинянин Володимир Коваленко

На Донеччині від ворожого обстрілу загинув волинянин Володимир Коваленко
Небесне військо поповнив боєць ЗСУ, уродженець Рожища, Коваленко Володимир Олександрович.

Про це повідомили у Рожищенській громаді.

37-річний старший солдат мотопіхотного батальйону загинув 19 липня у результаті ворожого обстрілу на Донеччині під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.

"Це велика втрата для нашої громади та України. Співчуваємо рідним та розділяємо з ними горе. Про точну дату та час зустрічі земляка повідомимо згодом", - наголошують у громаді.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 22 по 24 липня включно.

Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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