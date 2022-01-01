На Донеччині від ворожого обстрілу загинув волинянин Володимир Коваленко
Сьогодні, 12:20
Небесне військо поповнив боєць ЗСУ, уродженець Рожища, Коваленко Володимир Олександрович.
Про це повідомили у Рожищенській громаді.
37-річний старший солдат мотопіхотного батальйону загинув 19 липня у результаті ворожого обстрілу на Донеччині під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
"Це велика втрата для нашої громади та України. Співчуваємо рідним та розділяємо з ними горе. Про точну дату та час зустрічі земляка повідомимо згодом", - наголошують у громаді.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 22 по 24 липня включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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Про це повідомили у Рожищенській громаді.
37-річний старший солдат мотопіхотного батальйону загинув 19 липня у результаті ворожого обстрілу на Донеччині під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
"Це велика втрата для нашої громади та України. Співчуваємо рідним та розділяємо з ними горе. Про точну дату та час зустрічі земляка повідомимо згодом", - наголошують у громаді.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 22 по 24 липня включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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