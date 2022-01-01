Волинським воїнам передали позашляховик. ФОТО





Про це



Рішення про це прийняли, виходячи з того, що потреба у транспорті сьогодні колосальна. За словами військових, авто — це одне із головних речей на фронті, своєрідний витратний матеріал. Вони потрапляють під обстріл, ламаються, тому замість них треба завозити щоразу нові.







Заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк наголосила:

“Зараз ми постійно спілкуємося з хлопцями на передовій та прислухаємося до їх потреб. Працівники Луцької міської ради та її виконавчих органів, комунальні заклади міста, заклади освіти й культури – усі долучаються до збору коштів задля купівлі найбільш дороговартісних речей: автомобілів, військового спорядження. Окрім цього, ми також передаємо на фронт продукти харчування, засоби гігієни, медикаменти та багато іншого.



Ми контролюємо усю відправлену допомогу: хто її забирає, куди вона прямує та хто є отримувачем”.







За покупкою кожної автівки для армії у Луцьку стоять сотні людей. За словами директора департаменту молоді та спорту Володимира Захожого, цього разу до спільної справи долучилися понад двадцять партнерів департаменту із середовища молодіжних організацій різних форм власності та установ, які працюють із молоддю. За їхньої активної участі у травні та червні були проведені благодійні заходи “Наближаємо перемогу та ”Маленькі патріоти”, кошти з яких спрямували на придбання Мерседеса.



Машину вже повністю підготували для потреб військових. Сьогодні вона поїхала до наших захисників і захисниць з 14-ї ОМБР. Зрозуміло, що з Луцька автівка порожньою не вирушила - попередньо у неї завантажили продукти харчування тривалого зберігання, засоби гігієни, медикаменти.







Осторонь від події, як завжди, не залишилися діти. Їхні малюнки з побажаннями бійцям повернутися додому живими і здоровими також отримають у бригаді. І будуть ще завзятіше боронити рідну землю, адже захищають маленькі серця, які вірять в українську перемогу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Небайдужі лучани продовжують надавати підтримку армії, до якої долучилися з перших днів російського вторгнення. Цього разу з ініціативи департаменту молоді та спорту Луцької міської ради для воїнів 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Великого придбали позашляховик Mercedes-Benz.Про це інформують на сайті Луцькради.Рішення про це прийняли, виходячи з того, що потреба у транспорті сьогодні колосальна. За словами військових, авто — це одне із головних речей на фронті, своєрідний витратний матеріал. Вони потрапляють під обстріл, ламаються, тому замість них треба завозити щоразу нові.Заступник Луцького міського головинаголосила:“Зараз ми постійно спілкуємося з хлопцями на передовій та прислухаємося до їх потреб. Працівники Луцької міської ради та її виконавчих органів, комунальні заклади міста, заклади освіти й культури – усі долучаються до збору коштів задля купівлі найбільш дороговартісних речей: автомобілів, військового спорядження. Окрім цього, ми також передаємо на фронт продукти харчування, засоби гігієни, медикаменти та багато іншого.Ми контролюємо усю відправлену допомогу: хто її забирає, куди вона прямує та хто є отримувачем”.За покупкою кожної автівки для армії у Луцьку стоять сотні людей. За словами директора департаменту молоді та спорту, цього разу до спільної справи долучилися понад двадцять партнерів департаменту із середовища молодіжних організацій різних форм власності та установ, які працюють із молоддю. За їхньої активної участі у травні та червні були проведені благодійні заходи “Наближаємо перемогу та ”Маленькі патріоти”, кошти з яких спрямували на придбання Мерседеса.Машину вже повністю підготували для потреб військових. Сьогодні вона поїхала до наших захисників і захисниць з 14-ї ОМБР. Зрозуміло, що з Луцька автівка порожньою не вирушила - попередньо у неї завантажили продукти харчування тривалого зберігання, засоби гігієни, медикаменти.Осторонь від події, як завжди, не залишилися діти. Їхні малюнки з побажаннями бійцям повернутися додому живими і здоровими також отримають у бригаді. І будуть ще завзятіше боронити рідну землю, адже захищають маленькі серця, які вірять в українську перемогу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію