Мешканець Житомирщини здавав росіянам інформацію для обстрілів і планував вступити до «розстрільних груп», – СБУ





Про це



Контррозвідка СБУ провела багатоходову спецоперацію на Житомирщині, в ході якої затримала агента головного управління генерального штабу зс рф (більш відомого як ГРУ).



Зловмисник надавав своєму російському куратору дані у вигляді карти з прив‘язкою до місцевості щодо розташування військових об’єктів Збройних Сил України та підприємства-виробника оборонної продукції на території регіону.



Отриману інформацію агресори планували використати для проведення масованих ракетних ударів по стратегічно важливій інфраструктурі.



Крім того, в разі окупації регіону ворожий агент планував вступити до лав так званих «розстрільних груп» для катування і вбивства місцевих жителів.



Встановлено, що зрадником є мешканець Коростеня, який раніше працював на одному зі стратегічно важливих заводів. У поле зору російських спецслужб потрапив через свою проросійську позицію у заборонених в Україні соцмережах.



За інформацією контррозвідників, «куратор» від ГРУ провів зі своїм агентом детальний інструктаж щодо збору і конспіративних каналів передачі розвідінформації.



Під час обшуків за місцем проживання затриманого співробітники СБУ вилучили засоби зв’язку, які він використовував для комунікації з представником воєнної розвідки РФ.



Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Зловмиснику загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.



Заходи з викриття агента проводили співробітники СБУ у Житомирській області за координації Департаменту контррозвідки СБУ та процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ затримала агента воєнної розвідки РФ, який здавав ворогу інформацію для обстрілів Житомирщини і планував вступити до «розстрільних груп» окупантів.Про це повідомляє пресслужба СБУ.Контррозвідка СБУ провела багатоходову спецоперацію на Житомирщині, в ході якої затримала агента головного управління генерального штабу зс рф (більш відомого як ГРУ).Зловмисник надавав своєму російському куратору дані у вигляді карти з прив‘язкою до місцевості щодо розташування військових об’єктів Збройних Сил України та підприємства-виробника оборонної продукції на території регіону.Отриману інформацію агресори планували використати для проведення масованих ракетних ударів по стратегічно важливій інфраструктурі.Крім того, в разі окупації регіону ворожий агент планував вступити до лав так званих «розстрільних груп» для катування і вбивства місцевих жителів.Встановлено, що зрадником є мешканець Коростеня, який раніше працював на одному зі стратегічно важливих заводів. У поле зору російських спецслужб потрапив через свою проросійську позицію у заборонених в Україні соцмережах.За інформацією контррозвідників, «куратор» від ГРУ провів зі своїм агентом детальний інструктаж щодо збору і конспіративних каналів передачі розвідінформації.Під час обшуків за місцем проживання затриманого співробітники СБУ вилучили засоби зв’язку, які він використовував для комунікації з представником воєнної розвідки РФ.Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Зловмиснику загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.Заходи з викриття агента проводили співробітники СБУ у Житомирській області за координації Департаменту контррозвідки СБУ та процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури.

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