Сєвєродонецьк можливо було б відбити, якби західна зброя надійшла раніше, – Гайдай

Сергій Гайдай припустив, що теоритично Україна могла б уникнути окупації Луганщини, якби отримала західну зброю на тиждень-два раніше.



Про це він заявив в інтерв'ю



"Якби зброя прийшла раніше, то, в принципі, ми могли б відбити навіть Сєвєродонецьк. Проблема в тому, що у росіян величезна кількість радянської артилерії. Так, Росія вся іржава, застаріла та пафосна. Але 10 старих танків - це все одно 10 танків на полі бою. Людей і техніки у них дуже багато. Під артилерію у них цілі міста "забиті" снарядами", - розповів Гайдай.



За його словами, у окупантів була тактика: вони просто обстрілювали українські позиції, а потім заходили. "Чотири години обстрілювали, один раз пішли в атаку. Як наші хлопці відбили атаку, то знову 3-4 години обстрілів. Причому, яка година дня - неважливо. Іноді протягом доби обстріли взагалі не припинялись. Ось така кількість БК у них є", - зазначив голова ОВА.



При цьому він зазначив, що без артилерії "росіяни на полі бою взагалі ніякі"." Коли вони тільки заходили в Сєвєродонецьк, кадирівці, повіривши власній пропаганді про повне захоплення міста, закріпилися в готелі "Мир" та звідти знімали відео – розстрілювали повністю розбитий будинок з гранатометів, хоча наших там не було. Врешті, коли росіяни просунулись на кілька будинків чи одну вулицю, "гуляли" там, то попались на свою ж брехню – саме в ту частину міста зайшли наші підрозділи. Тоді загинуло дуже багато росіян, зокрема і самих кадировців, які просто не розуміли, що відбувається…", - розповів він.



Гайдай зазначив, що ЗСУ вже показали, що Сєвєродонецьк можна звільнити, оскільки коли туди зайшли певні підрозділи, вони зачистили місто майже на 50%. Тоді росіяни "відкотились", а потім почали знищувати місто, обстрілюючи його з танків та артилерії.



"Тобто, як показала практика, у вуличних боях вони постійно все програвали", - сказав Гайдай.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Луганської ОВАприпустив, що теоритично Україна могла б уникнути окупації Луганщини, якби отримала західну зброю на тиждень-два раніше.Про це він заявив в інтерв'ю УНІАН "Якби зброя прийшла раніше, то, в принципі, ми могли б відбити навіть Сєвєродонецьк. Проблема в тому, що у росіян величезна кількість радянської артилерії. Так, Росія вся іржава, застаріла та пафосна. Але 10 старих танків - це все одно 10 танків на полі бою. Людей і техніки у них дуже багато. Під артилерію у них цілі міста "забиті" снарядами", - розповів Гайдай.За його словами, у окупантів була тактика: вони просто обстрілювали українські позиції, а потім заходили. "Чотири години обстрілювали, один раз пішли в атаку. Як наші хлопці відбили атаку, то знову 3-4 години обстрілів. Причому, яка година дня - неважливо. Іноді протягом доби обстріли взагалі не припинялись. Ось така кількість БК у них є", - зазначив голова ОВА.При цьому він зазначив, що без артилерії "росіяни на полі бою взагалі ніякі"." Коли вони тільки заходили в Сєвєродонецьк, кадирівці, повіривши власній пропаганді про повне захоплення міста, закріпилися в готелі "Мир" та звідти знімали відео – розстрілювали повністю розбитий будинок з гранатометів, хоча наших там не було. Врешті, коли росіяни просунулись на кілька будинків чи одну вулицю, "гуляли" там, то попались на свою ж брехню – саме в ту частину міста зайшли наші підрозділи. Тоді загинуло дуже багато росіян, зокрема і самих кадировців, які просто не розуміли, що відбувається…", - розповів він.Гайдай зазначив, що ЗСУ вже показали, що Сєвєродонецьк можна звільнити, оскільки коли туди зайшли певні підрозділи, вони зачистили місто майже на 50%. Тоді росіяни "відкотились", а потім почали знищувати місто, обстрілюючи його з танків та артилерії."Тобто, як показала практика, у вуличних боях вони постійно все програвали", - сказав Гайдай.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію