У відділеннях Луцької міської дитячої поліклініки переселенці можуть безоплатно отримати продукти та ліки

У відділеннях Луцької міської дитячої поліклініки переселенці можуть безоплатно отримати продукти та ліки
Гуманітарну допомогу для догляду за немовлятами і дітьми можна отримати у відділеннях Луцької міської дитячої поліклініки на вулиці Чорновола, 1, а також на проспекті Волі, 3а.

Про це повідомила очільниця медичного закладу Оксана Лєщинська у фейсбуці.

Із початку повномасштабного вторгнення РФ, на базі поліклініки організували центри забезпечення дітей вимушених переселенців. Ініціативу вдалося реалізувати за всебічного сприяння Луцької міської ради, завдяки оперативній роботі Луцького центрального пункту допомоги, а також завдячуючи благодійникам і всім причетним до організації гуманітарної підтримки.

У відділеннях Луцької міської дитячої поліклініки переселенці можуть безоплатно отримати продукти та ліки


Батьки, які втікали від війни і прибували до Луцька практично без нічого, були приємно вражені підтримкою, яку отримали у закладі. Адже для малят надали всі необхідні речі першої необхідності, серед яких – засоби гігієни, харчування, ліки, побутові речі тощо. Важливо, що вдалося забезпечити необхідним навіть важко хворих діток, а також і тих, які потребують спеціалізованого харчування чи засобів для пересування.

Нині пункти гуманітарної допомоги продовжують працювати, а отримати допомогу можна за скеруванням від сімейного лікаря чи педіатра. У поліклініці зауважують, що ведуть чітку і прозору звітність щодо обсягів прийнятої і виданої допомоги, а весь процес обліковується і контролюється.

У відділеннях Луцької міської дитячої поліклініки переселенці можуть безоплатно отримати продукти та ліки


Звернутися за отриманням гуманітарної допомоги можна у відділення Луцької міської дитячої поліклініки за адресами: вул. Чорновола, 1 і пр. Волі, 3а. Години роботи – із 8:00 до 20:00. У вихідні за отриманням гуманітарної допомоги можна звернутися до чергового лікаря.

"Радіємо тому, що і досі отримуємо слова вдячності від людей, які знайшли у нас всю необхідну підтримку для діток із перших днів повномасштабної війни. Адже ми прагнемо не тільки допомогти, але і вкладаємо часточку душі у цю діяльність, вболіваємо за українців, яких війна позбавила найнеобхіднішого", - йдеться у дописі.

Зазначають також, що серед гуманітарної допомоги – широкий вибір високоякісного харчування для немовлят і малюків, зокрема безглютенове, спеціалізоване, дієтичне, лікувальні суміші, пюре, протеїнові суміші для дітей, які потребують підвищеного вмісту білка, та інші. Засоби гігієни та догляду. Медикаменти та вітамінні комплекси. Засоби для пересування діток з інвалідністю, речі щоденного вжитку і все необхідне для першочергових дитячих потреб.

У відділеннях Луцької міської дитячої поліклініки переселенці можуть безоплатно отримати продукти та ліки
У відділеннях Луцької міської дитячої поліклініки переселенці можуть безоплатно отримати продукти та ліки
У відділеннях Луцької міської дитячої поліклініки переселенці можуть безоплатно отримати продукти та ліки


Також у Луцькій міській дитячій поліклініці надають медичну допомогу всім діткам, які приїхали із «гарячих точок». За необхідності забезпечують постійним доглядом і паліативною допомогою у важких випадках.

"Якщо ви були змушені переїхати до Луцька через війну і маєте діток, або втратили засоби для повноцінного забезпечення дітей, запрошуємо вас скористатися можливістю отримання безкоштовної гуманітарної допомоги. Наша працівниця Вікторія Якимчук, яка завідує аптекою і складами допомоги, надасть все необхідне, враховуючи потреби кожного конкретного випадку", - додає Оксана Лєщинська.

У відділеннях Луцької міської дитячої поліклініки переселенці можуть безоплатно отримати продукти та ліки
У відділеннях Луцької міської дитячої поліклініки переселенці можуть безоплатно отримати продукти та ліки
У відділеннях Луцької міської дитячої поліклініки переселенці можуть безоплатно отримати продукти та ліки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Оксана Лєщинська, діти-переленці, допомога для переселенців Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кабмін зафіксував ціни на газ до весни 2023: скільки коштуватиме тисяча кубометрів
Сьогодні, 14:31
У Росію депортовано 5100 українських дітей, – уповноважена з прав дитини
Сьогодні, 14:11
У відділеннях Луцької міської дитячої поліклініки переселенці можуть безоплатно отримати продукти та ліки
Сьогодні, 14:07
Сєвєродонецьк можливо було б відбити, якби західна зброя надійшла раніше, – Гайдай
Сьогодні, 13:13
Волинським воїнам передали позашляховик. ФОТО
Сьогодні, 12:59
Схожі новини
Квартира на 120 «квадратів» і пів мільйона готівкою: що в декларації директорки луцької дитячої поліклініки Квартира на 120 «квадратів» і пів мільйона готівкою: що в декларації директорки луцької дитячої поліклініки
19 березень, 2021, 09:40
Луцька лікарка розповіла, як розрізнити застуду та грип і як вберегтися від хвороб Луцька лікарка розповіла, як розрізнити застуду та грип і як вберегтися від хвороб
09 жовтень, 2019, 16:30
Показали відремонтовані кабінети в луцькій дитячій поліклініці. ФОТО Показали відремонтовані кабінети в луцькій дитячій поліклініці. ФОТО
24 лютий, 2018, 08:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Кабмін зафіксував ціни на газ до весни 2023: скільки коштуватиме тисяча кубометрів
Сьогодні, 14:31
 0
У Росію депортовано 5100 українських дітей, – уповноважена з прав дитини
Сьогодні, 14:11
 0
У відділеннях Луцької міської дитячої поліклініки переселенці можуть безоплатно отримати продукти та ліки
Сьогодні, 14:07
 0
Сєвєродонецьк можливо було б відбити, якби західна зброя надійшла раніше, – Гайдай
Сьогодні, 13:13
 0
Волинським воїнам передали позашляховик. ФОТО
Сьогодні, 12:59
 0
Медіа
відео
1/8