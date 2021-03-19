У відділеннях Луцької міської дитячої поліклініки переселенці можуть безоплатно отримати продукти та ліки
Сьогодні, 14:07
Гуманітарну допомогу для догляду за немовлятами і дітьми можна отримати у відділеннях Луцької міської дитячої поліклініки на вулиці Чорновола, 1, а також на проспекті Волі, 3а.
Про це повідомила очільниця медичного закладу Оксана Лєщинська у фейсбуці.
Із початку повномасштабного вторгнення РФ, на базі поліклініки організували центри забезпечення дітей вимушених переселенців. Ініціативу вдалося реалізувати за всебічного сприяння Луцької міської ради, завдяки оперативній роботі Луцького центрального пункту допомоги, а також завдячуючи благодійникам і всім причетним до організації гуманітарної підтримки.
Батьки, які втікали від війни і прибували до Луцька практично без нічого, були приємно вражені підтримкою, яку отримали у закладі. Адже для малят надали всі необхідні речі першої необхідності, серед яких – засоби гігієни, харчування, ліки, побутові речі тощо. Важливо, що вдалося забезпечити необхідним навіть важко хворих діток, а також і тих, які потребують спеціалізованого харчування чи засобів для пересування.
Нині пункти гуманітарної допомоги продовжують працювати, а отримати допомогу можна за скеруванням від сімейного лікаря чи педіатра. У поліклініці зауважують, що ведуть чітку і прозору звітність щодо обсягів прийнятої і виданої допомоги, а весь процес обліковується і контролюється.
Звернутися за отриманням гуманітарної допомоги можна у відділення Луцької міської дитячої поліклініки за адресами: вул. Чорновола, 1 і пр. Волі, 3а. Години роботи – із 8:00 до 20:00. У вихідні за отриманням гуманітарної допомоги можна звернутися до чергового лікаря.
"Радіємо тому, що і досі отримуємо слова вдячності від людей, які знайшли у нас всю необхідну підтримку для діток із перших днів повномасштабної війни. Адже ми прагнемо не тільки допомогти, але і вкладаємо часточку душі у цю діяльність, вболіваємо за українців, яких війна позбавила найнеобхіднішого", - йдеться у дописі.
Зазначають також, що серед гуманітарної допомоги – широкий вибір високоякісного харчування для немовлят і малюків, зокрема безглютенове, спеціалізоване, дієтичне, лікувальні суміші, пюре, протеїнові суміші для дітей, які потребують підвищеного вмісту білка, та інші. Засоби гігієни та догляду. Медикаменти та вітамінні комплекси. Засоби для пересування діток з інвалідністю, речі щоденного вжитку і все необхідне для першочергових дитячих потреб.
Також у Луцькій міській дитячій поліклініці надають медичну допомогу всім діткам, які приїхали із «гарячих точок». За необхідності забезпечують постійним доглядом і паліативною допомогою у важких випадках.
"Якщо ви були змушені переїхати до Луцька через війну і маєте діток, або втратили засоби для повноцінного забезпечення дітей, запрошуємо вас скористатися можливістю отримання безкоштовної гуманітарної допомоги. Наша працівниця Вікторія Якимчук, яка завідує аптекою і складами допомоги, надасть все необхідне, враховуючи потреби кожного конкретного випадку", - додає Оксана Лєщинська.
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Про це повідомила очільниця медичного закладу Оксана Лєщинська у фейсбуці.
Із початку повномасштабного вторгнення РФ, на базі поліклініки організували центри забезпечення дітей вимушених переселенців. Ініціативу вдалося реалізувати за всебічного сприяння Луцької міської ради, завдяки оперативній роботі Луцького центрального пункту допомоги, а також завдячуючи благодійникам і всім причетним до організації гуманітарної підтримки.
Батьки, які втікали від війни і прибували до Луцька практично без нічого, були приємно вражені підтримкою, яку отримали у закладі. Адже для малят надали всі необхідні речі першої необхідності, серед яких – засоби гігієни, харчування, ліки, побутові речі тощо. Важливо, що вдалося забезпечити необхідним навіть важко хворих діток, а також і тих, які потребують спеціалізованого харчування чи засобів для пересування.
Нині пункти гуманітарної допомоги продовжують працювати, а отримати допомогу можна за скеруванням від сімейного лікаря чи педіатра. У поліклініці зауважують, що ведуть чітку і прозору звітність щодо обсягів прийнятої і виданої допомоги, а весь процес обліковується і контролюється.
Звернутися за отриманням гуманітарної допомоги можна у відділення Луцької міської дитячої поліклініки за адресами: вул. Чорновола, 1 і пр. Волі, 3а. Години роботи – із 8:00 до 20:00. У вихідні за отриманням гуманітарної допомоги можна звернутися до чергового лікаря.
"Радіємо тому, що і досі отримуємо слова вдячності від людей, які знайшли у нас всю необхідну підтримку для діток із перших днів повномасштабної війни. Адже ми прагнемо не тільки допомогти, але і вкладаємо часточку душі у цю діяльність, вболіваємо за українців, яких війна позбавила найнеобхіднішого", - йдеться у дописі.
Зазначають також, що серед гуманітарної допомоги – широкий вибір високоякісного харчування для немовлят і малюків, зокрема безглютенове, спеціалізоване, дієтичне, лікувальні суміші, пюре, протеїнові суміші для дітей, які потребують підвищеного вмісту білка, та інші. Засоби гігієни та догляду. Медикаменти та вітамінні комплекси. Засоби для пересування діток з інвалідністю, речі щоденного вжитку і все необхідне для першочергових дитячих потреб.
Також у Луцькій міській дитячій поліклініці надають медичну допомогу всім діткам, які приїхали із «гарячих точок». За необхідності забезпечують постійним доглядом і паліативною допомогою у важких випадках.
"Якщо ви були змушені переїхати до Луцька через війну і маєте діток, або втратили засоби для повноцінного забезпечення дітей, запрошуємо вас скористатися можливістю отримання безкоштовної гуманітарної допомоги. Наша працівниця Вікторія Якимчук, яка завідує аптекою і складами допомоги, надасть все необхідне, враховуючи потреби кожного конкретного випадку", - додає Оксана Лєщинська.
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