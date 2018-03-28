Кабмін зафіксував ціни на газ до весни 2023: скільки коштуватиме тисяча кубометрів

Кабмін зафіксував ціни на газ до весни 2023: скільки коштуватиме тисяча кубометрів
Кабмін зафіксував ціни на газ для виробників тепла та бюджетних установ до весни 2023 року. Окрім того, затвердив зменшення споживання на 10%.

Про це йдеться у постанові Кабміну № 812.

Уряд встановив різну ціну на газ окремих груп споживачів. Згідно з умовами договору із ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг", з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року за природний газ доведеться платити:

• для потреб виробництва теплової енергії для надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню – 7 420 гривень з урахуванням ПДВ за 1000 кубометрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування);
• бюджетним установам – 16 390 гривень з урахуванням ПДВ за 1000 кубометрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування);
• для інших потреб – 38 325,5 гривні з урахуванням ПДВ за 1000 кубометрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування).

Окрім того, у постанові Кабмін затвердив обмеження обсягів споживання газу. Фіксовані обсяги природного газу визначає Міністерство розвитку громад і територій у помісячній розбивці на період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року на рівні, що на 10% менше загальних фіксованих обсягів природного газу, які були передбачені відповідним виробникам теплової енергії умовами договору поставки природного газу на 2021 – 2024 роки.


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Теги: Газ, ціни на газ
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