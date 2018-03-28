Кабмін зафіксував ціни на газ до весни 2023: скільки коштуватиме тисяча кубометрів
Сьогодні, 14:31
Кабмін зафіксував ціни на газ для виробників тепла та бюджетних установ до весни 2023 року. Окрім того, затвердив зменшення споживання на 10%.
Про це йдеться у постанові Кабміну № 812.
Уряд встановив різну ціну на газ окремих груп споживачів. Згідно з умовами договору із ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг", з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року за природний газ доведеться платити:
• для потреб виробництва теплової енергії для надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню – 7 420 гривень з урахуванням ПДВ за 1000 кубометрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування);
• бюджетним установам – 16 390 гривень з урахуванням ПДВ за 1000 кубометрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування);
• для інших потреб – 38 325,5 гривні з урахуванням ПДВ за 1000 кубометрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування).
Окрім того, у постанові Кабмін затвердив обмеження обсягів споживання газу. Фіксовані обсяги природного газу визначає Міністерство розвитку громад і територій у помісячній розбивці на період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року на рівні, що на 10% менше загальних фіксованих обсягів природного газу, які були передбачені відповідним виробникам теплової енергії умовами договору поставки природного газу на 2021 – 2024 роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у постанові Кабміну № 812.
Уряд встановив різну ціну на газ окремих груп споживачів. Згідно з умовами договору із ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг", з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року за природний газ доведеться платити:
• для потреб виробництва теплової енергії для надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню – 7 420 гривень з урахуванням ПДВ за 1000 кубометрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування);
• бюджетним установам – 16 390 гривень з урахуванням ПДВ за 1000 кубометрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування);
• для інших потреб – 38 325,5 гривні з урахуванням ПДВ за 1000 кубометрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування).
Окрім того, у постанові Кабмін затвердив обмеження обсягів споживання газу. Фіксовані обсяги природного газу визначає Міністерство розвитку громад і територій у помісячній розбивці на період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року на рівні, що на 10% менше загальних фіксованих обсягів природного газу, які були передбачені відповідним виробникам теплової енергії умовами договору поставки природного газу на 2021 – 2024 роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Кабмін зафіксував ціни на газ до весни 2023: скільки коштуватиме тисяча кубометрів
Сьогодні, 14:31
У відділеннях Луцької міської дитячої поліклініки переселенці можуть безоплатно отримати продукти та ліки
Сьогодні, 14:07
Волинським воїнам передали позашляховик. ФОТО
Сьогодні, 12:59
Медіа