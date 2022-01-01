Арештували додаткові активи Медведчука та Марченко, якими управляли з Росії





Про це повідомила пресслужба



Рішенням суду накладено арешт, зокрема на:



корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн. грн,

банківські рахунки на 1,3 млн. грн,

дві земельні ділянки площею 3 і 5 га,

приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тис., квадратних метрів.



За даними СБУ, бенефіціарними власниками цих активів є громадянин РФ, Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.



Відповідне рішення суду прийняте за матеріалами Служби безпеки, яка документує і викриває схеми легалізації в Україні російських грошей, спрямованих на фінансування антиукраїнської діяльності.



Схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин РФ.



Ці гроші надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів у Івано-Франківській та Закарпатській областях, котрі через низку українських компаній належать Оксані Марченко.



У ході досудового розслідування СБУ отримала беззаперечні докази, що управління ними здійснювалося безпосередньо з Росії, і встановила весь перелік цих російських суб’єктів.



Досудове розслідування триває і здійснюється за такими статтями Кримінального кодексу України:



ч. 1 ст. 110-2 – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України,



ч. 2 ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.



Викриття та документування протиправної діяльності здійснює Управління СБУ в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За ініціативи СБУ арештовано додаткові активи Медведчука та Марченко, якими управляли з Росії.Про це повідомила пресслужба СБУ Рішенням суду накладено арешт, зокрема на:корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн. грн,банківські рахунки на 1,3 млн. грн,дві земельні ділянки площею 3 і 5 га,приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тис., квадратних метрів.За даними СБУ, бенефіціарними власниками цих активів є громадянин РФ, Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.Відповідне рішення суду прийняте за матеріалами Служби безпеки, яка документує і викриває схеми легалізації в Україні російських грошей, спрямованих на фінансування антиукраїнської діяльності.Схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин РФ.Ці гроші надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів у Івано-Франківській та Закарпатській областях, котрі через низку українських компаній належать Оксані Марченко.У ході досудового розслідування СБУ отримала беззаперечні докази, що управління ними здійснювалося безпосередньо з Росії, і встановила весь перелік цих російських суб’єктів.Досудове розслідування триває і здійснюється за такими статтями Кримінального кодексу України:ч. 1 ст. 110-2 – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України,ч. 2 ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.Викриття та документування протиправної діяльності здійснює Управління СБУ в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури.

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