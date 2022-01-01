На Волині попрощались із Героєм Сергієм Власюком

Сергія Власюка.



Про це Борис Карпус.



"Сумуємо разом із родиною захисника. Ми молимося за кожного Героя, який віддав своє життя на полю бою, захищаючи Україну. Не зрадимо і не забудемо їх подвигу", - зазначив мер Нововолинська.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 22 липня, Нововолинська громада провела в останню путь нашого ГерояПро це повідомив Нововолинський міський голова"Сумуємо разом із родиною захисника. Ми молимося за кожного Героя, який віддав своє життя на полю бою, захищаючи Україну. Не зрадимо і не забудемо їх подвигу", - зазначив мер Нововолинська.

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