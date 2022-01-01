На Волині попрощались із Героєм Сергієм Власюком
Сьогодні, 15:30
Сьогодні, 22 липня, Нововолинська громада провела в останню путь нашого Героя Сергія Власюка.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Сумуємо разом із родиною захисника. Ми молимося за кожного Героя, який віддав своє життя на полю бою, захищаючи Україну. Не зрадимо і не забудемо їх подвигу", - зазначив мер Нововолинська.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!
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Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Сумуємо разом із родиною захисника. Ми молимося за кожного Героя, який віддав своє життя на полю бою, захищаючи Україну. Не зрадимо і не забудемо їх подвигу", - зазначив мер Нововолинська.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!
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