Польща профінансує облаштування бомбосховищ на Волині

Польща профінансує облаштування бомбосховищ на Волині
У Володимирському районі Волинської області працюють над втіленням проекту "Укриття". Гроші на це виділяють польські партнери.

Про це інформує Асоціація місцевого самоврядування "Прибужжя" у фейсбуці.

Мета проекту — підтримати навчальні заклади щодо облаштування укриттів, адже це питання є важливим в час війни. Крім того, зауважують, з першого вересня розпочати офлайн-навчання зможуть лише в тих навчальних закладах, де є повністю облаштовані укриття для школярів.

"Не можна позбавляти дітей можливостей живого спілкування з однолітками і розвитку в соціумі", - йдеться в дописі.

В асоціації зазначають: до кінця літа планують допомогти з облаштуванням укриттів у школах Нововолинська (7 закладів), Володимира (4), а також у Головному, Устилузі, Поромові, Литовежі та Вишневі.



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Теги: Укриття, школа, Польща, війна
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