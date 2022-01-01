Польща профінансує облаштування бомбосховищ на Волині





Про це



Мета проекту — підтримати навчальні заклади щодо облаштування укриттів, адже це питання є важливим в час війни. Крім того, зауважують, з першого вересня розпочати офлайн-навчання зможуть лише в тих навчальних закладах, де є повністю облаштовані укриття для школярів.



"Не можна позбавляти дітей можливостей живого спілкування з однолітками і розвитку в соціумі", - йдеться в дописі.



В асоціації зазначають: до кінця літа планують допомогти з облаштуванням укриттів у школах Нововолинська (7 закладів), Володимира (4), а також у Головному, Устилузі, Поромові, Литовежі та Вишневі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирському районі Волинської області працюють над втіленням проекту "Укриття". Гроші на це виділяють польські партнери.Про це інформує Асоціація місцевого самоврядування "Прибужжя" у фейсбуці.Мета проекту — підтримати навчальні заклади щодо облаштування укриттів, адже це питання є важливим в час війни. Крім того, зауважують, з першого вересня розпочати офлайн-навчання зможуть лише в тих навчальних закладах, де є повністю облаштовані укриття для школярів."Не можна позбавляти дітей можливостей живого спілкування з однолітками і розвитку в соціумі", - йдеться в дописі.В асоціації зазначають: до кінця літа планують допомогти з облаштуванням укриттів у школах Нововолинська (7 закладів), Володимира (4), а також у Головному, Устилузі, Поромові, Литовежі та Вишневі.

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