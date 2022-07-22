 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

У США кажуть, що РФ втратила в Україні тисячі лейтенантів і капітанів, – Reuters

У США кажуть, що РФ втратила в Україні тисячі лейтенантів і капітанів, – Reuters
Високопоставлений представник міноборони США заявив, що російські військові щодня зазнають сотень втрат у війні проти України, зокрема, Росія втратила тисячі лейтенантів і капітанів.

Про це пише Українська правда з посиланням на Reuters.

Американський чиновник на умовах анонімності повідомив ЗМІ, що крім убитих лейтенантів і капітанів було вбито сотні полковників і "багато" російських генералів.

Росія класифікує загибель військових як державну таємницю та не оновлювала свої офіційні дані про втрати від весни.

США також вважають, що Україна знищила понад 100 "високоцінних" російських цілей на території України, включаючи командні пункти, склади боєприпасів та об'єкти ППО.

За оцінками США, російські втрати в Україні досягли близько 15 000 людей убитими і, приблизно, 45 000 пораненими, заявив у середу директор ЦРУ Вільям Бернс, додавши, що Україна також зазнала значних втрат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Волині попрощались із Героєм Сергієм Власюком
Сьогодні, 15:30
Арештували додаткові активи Медведчука та Марченко, якими управляли з Росії
Сьогодні, 15:17
У Росію депортовано 5100 українських дітей, – уповноважена з прав дитини
Сьогодні, 14:11
Сєвєродонецьк можливо було б відбити, якби західна зброя надійшла раніше, – Гайдай
Сьогодні, 13:13
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині затримали серійного злодія
Сьогодні, 17:06
У НБУ розповіли, що може бути з курсом долара надалі
Сьогодні, 16:51
У США кажуть, що РФ втратила в Україні тисячі лейтенантів і капітанів, – Reuters
Сьогодні, 16:32
Польща профінансує облаштування бомбосховищ на Волині
Сьогодні, 16:29
Готуються до навчального року: у місті на Волині у школах роблять ремонт в укриттях
Сьогодні, 15:59
Схожі новини
На Волині попрощались із Героєм Сергієм Власюком На Волині попрощались із Героєм Сергієм Власюком
Сьогодні, 15:30
Арештували додаткові активи Медведчука та Марченко, якими управляли з Росії Арештували додаткові активи Медведчука та Марченко, якими управляли з Росії
Сьогодні, 15:17
У Росію депортовано 5100 українських дітей, – уповноважена з прав дитини У Росію депортовано 5100 українських дітей, – уповноважена з прав дитини
Сьогодні, 14:11
Сєвєродонецьк можливо було б відбити, якби західна зброя надійшла раніше, – Гайдай Сєвєродонецьк можливо було б відбити, якби західна зброя надійшла раніше, – Гайдай
Сьогодні, 13:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинським воїнам на Схід відправили автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 17:36
 0
У Міноборони РФ поширюють фейк про 100-та бригаду тероборони Волині
Сьогодні, 17:25
 0
На Волині затримали серійного злодія
Сьогодні, 17:06
 0
У НБУ розповіли, що може бути з курсом долара надалі
Сьогодні, 16:51
 0
У США кажуть, що РФ втратила в Україні тисячі лейтенантів і капітанів, – Reuters
Сьогодні, 16:32
 0
Медіа
відео
1/8