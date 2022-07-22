У США кажуть, що РФ втратила в Україні тисячі лейтенантів і капітанів, – Reuters
Сьогодні, 16:32
Високопоставлений представник міноборони США заявив, що російські військові щодня зазнають сотень втрат у війні проти України, зокрема, Росія втратила тисячі лейтенантів і капітанів.
Про це пише Українська правда з посиланням на Reuters.
Американський чиновник на умовах анонімності повідомив ЗМІ, що крім убитих лейтенантів і капітанів було вбито сотні полковників і "багато" російських генералів.
Росія класифікує загибель військових як державну таємницю та не оновлювала свої офіційні дані про втрати від весни.
США також вважають, що Україна знищила понад 100 "високоцінних" російських цілей на території України, включаючи командні пункти, склади боєприпасів та об'єкти ППО.
За оцінками США, російські втрати в Україні досягли близько 15 000 людей убитими і, приблизно, 45 000 пораненими, заявив у середу директор ЦРУ Вільям Бернс, додавши, що Україна також зазнала значних втрат.
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Про це пише Українська правда з посиланням на Reuters.
Американський чиновник на умовах анонімності повідомив ЗМІ, що крім убитих лейтенантів і капітанів було вбито сотні полковників і "багато" російських генералів.
Росія класифікує загибель військових як державну таємницю та не оновлювала свої офіційні дані про втрати від весни.
США також вважають, що Україна знищила понад 100 "високоцінних" російських цілей на території України, включаючи командні пункти, склади боєприпасів та об'єкти ППО.
За оцінками США, російські втрати в Україні досягли близько 15 000 людей убитими і, приблизно, 45 000 пораненими, заявив у середу директор ЦРУ Вільям Бернс, додавши, що Україна також зазнала значних втрат.
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