На Волині затримали серійного злодія

На Волині затримали серійного злодія
Правопорушника поліцейські затримали після вчинення грабежу у середу, 20 липня. У під’їзді будинку він пограбував візуально знайомого. Шляхом ривка викрав у потерпілого золоту каблучку та втік.

Про це повідомила пресслужба поліції Волині.

Поліцейські оперативно встановили, що це 34-річний раніше судимий місцевий житель. За фактом вчинення грабежу порушнику слідчі оголосили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України.

Згодом з’ясувалося, що чоловік причетний ще до скоєння низки крадіжок майна громадян, зокрема, з житла волинян, дачних будинків та інших приміщень. Нині правоохоронцям відомо про 10 таких фактів.

У трьох випадках слідчі йому вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. Підозрюваному обрано запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою. Слідство триває.

Нагадаємо, що у березні внесено зміни до Кримінального Кодексу щодо посилення відповідальності за злочини за ст. 185 (Крадіжка), 186 (Грабіж), 187 (Розбій), 189 (Вимагання), 191 (Розтрата і заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, вчинені в умовах воєнного стану.

Вчинення крадіжки в умовах воєнного стану – одразу кваліфікується за ч. 4 ст. 185 ККУ, за що передбачено покарання - позбавлення волі від 5 до 8 років.

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Теги: Волинь, злодій, крадіжка
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