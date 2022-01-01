У Міноборони РФ поширюють фейк про 100-ту бригаду тероборони Волині

У Міноборони РФ поширюють фейк про 100-ту бригаду тероборони Волині
У Міноборони РФ поширюють фейк про те, що 100-та Окрема бригада Територіальної оборони Волині відмовляється йти на фронт.

Волинські тероборонівці записали відеолист від козаків кремлівському "султану", повідомляють на сторінці бригади.

"Особовий склад нашої бригади територіальної оборони Волині, як і раніше, повністю контролює ситуацію у зоні своєї відповідальності вздовж кордону Республіки Білорусь за підтримки інших складових сил оборони нашого краю. Командування бригади вкотре просить довіряти тільки офіційній та не розповсюджувати неперевірену, фейкову інформацію", - наголошують тероборонівці Волині.

Цього разу, представник Міноборони РФ Ігор Конашенков з його фейком про волинську бригаду б’є усі рекорди кремлівської брехні та виставляє себе посміховиськом в очах не лише особового складу волинської бригади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, тероборона, Білорусія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Вважаємо це перевіркою на чистоплотність»: фонд «Добра справа» скликав журналістів і зробив декілька заяв
Сьогодні, 18:29
Волинським воїнам на Схід відправили автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 17:36
У Міноборони РФ поширюють фейк про 100-ту бригаду тероборони Волині
Сьогодні, 17:25
На Волині затримали серійного злодія
Сьогодні, 17:06
У НБУ розповіли, що може бути з курсом долара надалі
Сьогодні, 16:51
Схожі новини
56-річний волинянин у лавах тероборони навчає бійців знешкоджувати ворога голими руками 56-річний волинянин у лавах тероборони навчає бійців знешкоджувати ворога голими руками
13 липень, 11:00
Тероборона Волині розповіла про ситуацію на кордоні з Білоруссю Тероборона Волині розповіла про ситуацію на кордоні з Білоруссю
10 липень, 14:50
Без паніки: тероборонівці спростували інформацію про «бої з ДРГ» на Волині. ВІДЕО Без паніки: тероборонівці спростували інформацію про «бої з ДРГ» на Волині. ВІДЕО
29 червень, 23:34
Волинські тероборонівці показали лінію, за яку не можна заходити збирачам ягід Волинські тероборонівці показали лінію, за яку не можна заходити збирачам ягід
25 червень, 19:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили, коли з'явиться у продажу нова поштова марка «Доброго вечора, ми з України»
Сьогодні, 19:03
 0
«Вважаємо це перевіркою на чистоплотність»: фонд «Добра справа» скликав журналістів і зробив декілька заяв
Сьогодні, 18:29
 0
Волинським воїнам на Схід відправили автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 17:36
 0
У Міноборони РФ поширюють фейк про 100-ту бригаду тероборони Волині
Сьогодні, 17:25
 0
На Волині затримали серійного злодія
Сьогодні, 17:06
 0
Медіа
відео
1/8