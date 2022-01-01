Волинським воїнам на Схід відправили автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 17:36
Автівку для військових 14 ОМБр, на яку нещодавно збирали кошти, придбали та відремонтували. А сьогодні, 22 липня, відправили на Схід.
Про це повідомив власник мережі спортклубів «Рlaza» Василь Петрищак.
«Це та машина, на яку ми збирали кошти. Її трішки відремонтували та змінили колір. Тепер цей автомобіль буде виконувати бойові завдання», – зазначає Василь Петрищак.
Підприємець висловив слова вдячності міському голові Ігору Поліщуку та Луцькому центральному пункту допомоги, які завантажили автівку всім необхідним для воїнів. А також Максиму Новосаду, який пригнав авто, автомайстрам із Рожища та всім небайдужим, хто приєднався до збору коштів.
Автівку традиційно освятили, адже тепер вона допомагатиме князівським воїнам нищити окупантів у самісінькому пеклі, на Сході.
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Про це повідомив власник мережі спортклубів «Рlaza» Василь Петрищак.
«Це та машина, на яку ми збирали кошти. Її трішки відремонтували та змінили колір. Тепер цей автомобіль буде виконувати бойові завдання», – зазначає Василь Петрищак.
Підприємець висловив слова вдячності міському голові Ігору Поліщуку та Луцькому центральному пункту допомоги, які завантажили автівку всім необхідним для воїнів. А також Максиму Новосаду, який пригнав авто, автомайстрам із Рожища та всім небайдужим, хто приєднався до збору коштів.
Автівку традиційно освятили, адже тепер вона допомагатиме князівським воїнам нищити окупантів у самісінькому пеклі, на Сході.
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