«Вважаємо це перевіркою на чистоплотність»: фонд «Добра справа» скликав журналістів і зробив декілька заяв

У луцькому благодійному фонді «Добра справа», щодо якого відкрили кримінальне провадження, заявляють, що впевнені у безпідставності обвинувачень й вважають дії правоохоронців перевіркою на «чистоплотність» через масштабну діяльність.Про це заявили під час пресконференції 22 липня. Її фонд влаштував після того, як інформація про відкрите кримінальне провадження через нібито продаж гуманітарної допомоги особами, причетними до фонду, потрапила у ЗМІ.Нагадаємо, учора, 20 липня, Управління стратегічних розслідувань та прокуратура області повідомили про те, що члени благодійного фонду у Луцьку налагодили постачання з країн ЄС гуманітарної допомоги для військових потреб. АлеПравоохоронці заявили, що під час обшуків і вилучили 4800 бронеплит, 2300 плитоносок, 150 пар військового взуття, рулони тканини, документи, які підтверджують факт отримання майна як гуманітарної допомоги, «чорнові» записи. Додали також, що загальнаНатомість під час пресконференції назвали інформацію про продаж бронежилетів «повною нісенітницею». Мовляв, бронежилети, які вилучили, узагалі не були завезені з-за кордону як гуманітарна допомога, а були виготовлені у Луцьку фірмою, яку створили з ініціативи людей, які є втому числі волонтерами фонду. Виготовлені бронежилети продавали, але не фонд, а фірма, яка їх виготовляла.Директор фонду «Добра справа»з цього приводу висловився: «Ми – організація, яка не може вести підприємницьку діяльність і заробляти гроші. Бронежилети ми з-за кордону фактично не отримуємо. Дуже мало. Але завдяки ініціативі наших волонтерів були знайдені фінанси, ресурси, технології для того, щоб почати їх виробляти».Адвокат та волонтер фондунаголосив, що слід чітко розрізняти професійну діяльність певних людей і діяльність цих же людей як волонтерів фонду.«Всі члени фонду допомагають фонду на безоплатній основі тим, чим вміють і чим можуть.Оскільки купити і доставити в Україну бронежилети з-за кордону було дуже складно, за ініціативи волонтерки Ольги Косован були відшукані певні суб’єкти господарювання, які були готові вкласти гроші у серійне виробництво бронежилетів у Луцьку. Спільними зусиллями за кордоном знайшли сировину, підібрали матеріали, сертифікували продукцію і запустили виробництво.Представники виробників бронежилетів увійшли до фонду як волонтери. В подальшому виробники передали фонду частину готових бронежилетів. Наразі виготовили майже 2000 бронежилетів, які є сертифікованими і відповідають вимогам 4 класу», - сказав Піддубний.Він також додав, що обшуки були проведені не виключно на складах фонду, але і на складах виробників бронежилетів.«Продукція вилучена, сировина теж. Тому ми маємо зупинений процес виробництва суб’єкта господарювання і репутаційні втрати фонду», - сказав адвокат.З цього приводу директор «Доброї справи» Юрій Слива додав, що деякі проекти і домовленості з іноземними партнерами тепер або скасовані, або – на паузі саме через цю «пляму».З приводу того, якою може бути мотивація правоохоронців щодо початку розслідування, Юрій Слива зауважив, що вважає підставою для цього «масштабування діяльності фонду» та вірить в те, що це не більше, ніж перевірка благодійних фондів на чистоплотність.«Ми за кілька останніх місяців набрали велику потужність, про нас почали часто згадувати у ЗМІ, наші соцмережі набрали велику кількість підписників. Я не знаю, чи точно можна пов’язувати це з нашою активністю. Але ми на 100% впевнені, що все це скоро закінчиться і спростується. Хочу надіятися, що розслідування буде чесним. Наголошую, що наразі немає доведених фактів, що фонд «Добра справа» продає гуманітарну допомогу. На нас вже поставили велику чорну пляму. Але я хочу вірити, що це тенденційна робота правоохоронців на виявлення шахрайських дій. І після перевірок усі обвинувачення в наш бік будуть спростовані», - сказав Слива.За інформацією правоохоронців, під час слідчих дій вилучили понад 650 тисяч гривень. Тож під час пресконференції журналісти поцікавилися про походження цієї суми.Волонтерка фонду, яка є керівницею відділу забезпечення ЗСУ, підтвердила, що частину бронежилетів продавали, але, мовляв, не від фонду «Добра справа» і не ті, які отримували як гуманітарну допомогу.«Ці бронежилети не були гуманітарною допомогою. Вони були виготовлені товариством. Так, кошти були вилучені. Але правоохоронцям був наданий рахунок, у якому була зазначена назва товариства», - сказала вона.Окрім того, у фонді заперечують, що фото, які були додані до новин правоохоронців про цю ситуацію, були зроблені у складах чи офісах фонду. Для того, аби це довести, журналістам показали склади з гуманітарною допомогою, які використовує фонд.У фонді також запевняють, що не мають фінансових донорів й працюють з організаціями і приватними особами, які надають гуманітарну допомогу для подальшого її розприділення для тих, хто потребує. Зауважують, що фонд налічує 266 волонтерів, серед яких не тільки українці, а й іноземці. Із кожним є договір.