У Польщі зібрали майже 20 мільйонів злотих на Bayraktar для українців

У Польщі зібрали майже 20 мільйонів злотих на Bayraktar для українців
У Польщі зібрали вже близько 20 мільйонів злотих на БПЛА Bayraktar для України, що становить майже 90% від задекларованої суми 22,5 млн злотих. Кошти в межах акції "Купімо Україні Bayraktar" переказали близько 180 тисяч людей.

Про це пише Укрінформ.

До завершення акції залишається ще шість днів.

Збір коштів на Bayraktar для України, що триває з 28 червня на краудфандинговій платформі Zrzutka.pl, ініціював відомий громадський діяч, політолог і журналіст Славомир Сєраковський.

До акції продовжують долучатися відомі у Польщі митці, журналісти, громадські активісти, політики, які закликають поляків допомогти Україні.

Зауважимо, що Bayraktar, на які українці та українки зібрали кошти за 3 дні, очікують уже наприкінці літа.

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Теги: Польща, допомога ЗСУ, Bayraktar
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