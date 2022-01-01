У Польщі зібрали майже 20 мільйонів злотих на Bayraktar для українців





Про це



До завершення акції залишається ще шість днів.



Збір коштів на Bayraktar для України, що триває з 28 червня на краудфандинговій платформі Zrzutka.pl, ініціював відомий громадський діяч, політолог і журналіст Славомир Сєраковський.



До акції продовжують долучатися відомі у Польщі митці, журналісти, громадські активісти, політики, які закликають поляків допомогти Україні.



Зауважимо, що Bayraktar, на які українці та українки



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Польщі зібрали вже близько 20 мільйонів злотих на БПЛА Bayraktar для України, що становить майже 90% від задекларованої суми 22,5 млн злотих. Кошти в межах акції "Купімо Україні Bayraktar" переказали близько 180 тисяч людей.Про це пише Укрінформ.До завершення акції залишається ще шість днів.Збір коштів на Bayraktar для України, що триває з 28 червня на краудфандинговій платформі Zrzutka.pl, ініціював відомий громадський діяч, політолог і журналістДо акції продовжують долучатися відомі у Польщі митці, журналісти, громадські активісти, політики, які закликають поляків допомогти Україні.Зауважимо, що Bayraktar, на які українці та українки зібрали кошти за 3 дні , очікують уже наприкінці літа.

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