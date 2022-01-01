У Польщі зібрали майже 20 мільйонів злотих на Bayraktar для українців
Сьогодні, 19:33
У Польщі зібрали вже близько 20 мільйонів злотих на БПЛА Bayraktar для України, що становить майже 90% від задекларованої суми 22,5 млн злотих. Кошти в межах акції "Купімо Україні Bayraktar" переказали близько 180 тисяч людей.
Про це пише Укрінформ.
До завершення акції залишається ще шість днів.
Збір коштів на Bayraktar для України, що триває з 28 червня на краудфандинговій платформі Zrzutka.pl, ініціював відомий громадський діяч, політолог і журналіст Славомир Сєраковський.
До акції продовжують долучатися відомі у Польщі митці, журналісти, громадські активісти, політики, які закликають поляків допомогти Україні.
Зауважимо, що Bayraktar, на які українці та українки зібрали кошти за 3 дні, очікують уже наприкінці літа.
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Про це пише Укрінформ.
До завершення акції залишається ще шість днів.
Збір коштів на Bayraktar для України, що триває з 28 червня на краудфандинговій платформі Zrzutka.pl, ініціював відомий громадський діяч, політолог і журналіст Славомир Сєраковський.
До акції продовжують долучатися відомі у Польщі митці, журналісти, громадські активісти, політики, які закликають поляків допомогти Україні.
Зауважимо, що Bayraktar, на які українці та українки зібрали кошти за 3 дні, очікують уже наприкінці літа.
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