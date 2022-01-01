Погода у Луцьку на завтра, 23 липня

Погода у Луцьку на завтра, 23 липня
У суботу, 23 липня, у Луцьку ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому.

Про це повідомляє Sinoptik.

До полудня опадів не очікують. У другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора, прогнозують, повинен закінчитися.

Температура повітря підніметься від 17°С до 30°С.

Народний прогноз погоди: 23 липня відзначається день преподобного Антонія Печерського. У минулі часи помітили, якщо в цей день буде глухий грім - до тихого дощу, а якщо грім гучний, можна чекати на зливу. З давніх часів до нас дійшло цінне зауваження для рибалок: якщо грім у пісний день (середа і п'ятниця) - у рибалок буде хороший улов риби.





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Теги: Погода у Луцьку
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