На Волині фольклорний ансамбль влаштував благодійний концерт і назбирав для ЗСУ понад 10 тисяч гривень

Валентиною Добровольською долучилися до співочого збору коштів для Збройних сил України.



Про це повідомили у громадській організації «Самооборона», передає



Учасники ансамблю провели благодійний концерт, а також влаштували невеличкий тур селами. Загалом вдалося зібрати 13 706 гривень для ЗСУ. 22 липня артистки завітали до рожищенських волонтерів і віддали їм гроші.



«Щиро дякуємо вам за гарну ініціативу! Як то кажуть: і людей порадували, і воїнам допомогли! Переможемо! Слава Україні!» – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фольклорний ансамбль «Материнка» на чолі з керівницеюдолучилися до співочого збору коштів для Збройних сил України.Про це повідомили у громадській організації «Самооборона», передає Район Рожище Учасники ансамблю провели благодійний концерт, а також влаштували невеличкий тур селами. Загалом вдалося зібрати. 22 липня артистки завітали до рожищенських волонтерів і віддали їм гроші.«Щиро дякуємо вам за гарну ініціативу! Як то кажуть: і людей порадували, і воїнам допомогли! Переможемо! Слава Україні!» – йдеться у повідомленні.

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