На Волині фольклорний ансамбль влаштував благодійний концерт і назбирав для ЗСУ понад 10 тисяч гривень
Сьогодні, 20:40
Фольклорний ансамбль «Материнка» на чолі з керівницею Валентиною Добровольською долучилися до співочого збору коштів для Збройних сил України.
Про це повідомили у громадській організації «Самооборона», передає Район Рожище.
Учасники ансамблю провели благодійний концерт, а також влаштували невеличкий тур селами. Загалом вдалося зібрати 13 706 гривень для ЗСУ. 22 липня артистки завітали до рожищенських волонтерів і віддали їм гроші.
«Щиро дякуємо вам за гарну ініціативу! Як то кажуть: і людей порадували, і воїнам допомогли! Переможемо! Слава Україні!» – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у громадській організації «Самооборона», передає Район Рожище.
Учасники ансамблю провели благодійний концерт, а також влаштували невеличкий тур селами. Загалом вдалося зібрати 13 706 гривень для ЗСУ. 22 липня артистки завітали до рожищенських волонтерів і віддали їм гроші.
«Щиро дякуємо вам за гарну ініціативу! Як то кажуть: і людей порадували, і воїнам допомогли! Переможемо! Слава Україні!» – йдеться у повідомленні.
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