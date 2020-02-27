На Волині фольклорний ансамбль влаштував благодійний концерт і назбирав для ЗСУ понад 10 тисяч гривень

На Волині фольклорний ансамбль влаштував благодійний концерт і назбирав для ЗСУ понад 10 тисяч гривень
Фольклорний ансамбль «Материнка» на чолі з керівницею Валентиною Добровольською долучилися до співочого збору коштів для Збройних сил України.

Про це повідомили у громадській організації «Самооборона», передає Район Рожище.

Учасники ансамблю провели благодійний концерт, а також влаштували невеличкий тур селами. Загалом вдалося зібрати 13 706 гривень для ЗСУ. 22 липня артистки завітали до рожищенських волонтерів і віддали їм гроші.

«Щиро дякуємо вам за гарну ініціативу! Як то кажуть: і людей порадували, і воїнам допомогли! Переможемо! Слава Україні!» – йдеться у повідомленні.

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Теги: Рожище, допомога для ЗСУ, благодійний концерт, «Материнка»
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