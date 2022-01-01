Луцькі патрульні вчили дітей правил дорожнього рух під час велоквесту. ВІДЕО

Луцьку в сквері імені Героїв Небесної Сотні 22 липня відбувся велоквест "БезпекаПлюс". Патрульні в ігровій формі вчили дітей правил дорожнього руху.Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на начальницю відділу патрульної поліції ВолиніОрієнтовно у велоквесті взяли участь сто дітей.Їхнім завданням на квесті було об'їхати шлях з перешкодами на велосипеді, орієнтуючись в дорожніх знаках. Однією із перших спробувати свої знання правил дорожнього руху вирішила 14-річна Ольга Степанюк.Дівчинка розповіла, що з восьми років почала їздити на двоколісному велосипеді. Тато її вчив правил дорожнього руху. Нещодавно на День народження їй подарували великий велосипед. На ньому, каже, їздить лише по велодоріжках, по автомобільній дорозі – боїться.Учасниця велоквесту 14-річна Ольга Степанюк. Фото: Суспільне ЛуцькШестирічний Олександр Демковський прийшов на квест разом з дідусем. Хлопчик каже: вже місяць їздить на двоколісному, але правил дорожнього руху не знає.Патрульні записували результати проходження велоквесту і допомагали дітям зрозуміти допущені ними помилки.Найчастішою помилкою було, коли діти проїжджали кільце, вони повинні були злазити з велосипеда і переходити по пішохідному переходу, – говорить старша інспекторка патрульної поліції Волині Олександра Ваколюк.Також додає патрульна поліцейська, коли є стоп-лінія дуже мало дітей знали, як оповістити, що вони зупиняються, а потрібно руку вгору підняти.У рамках велоквесту відбулися майстер-класи. Діти виготовляли флікери, вирізали з паперу і конструювали поліцейську машину і малювали листівки для захисників України. В кінці заходу учасникам подарували брошури з правилами дорожнього руху.