У США оцінюють можливість передання Україні сучасних винищувачів





Як повідомляє



За його словами, міністерство оборони США здійснює "певну попередню оцінку щодо доцільності потенційного надання Україні винищувачів.



Водночас представник Білого дому застеріг, що це не станеться швидко з урахуванням того, наскільки складними ці літаки є в керуванні й утриманні.



"Інтегрування й керування будь-якого літака, особливо вдосконаленого винищувача, є складною річчю", – додав Кірбі.



Коментуючи питання строків надання Україні сучасних винищувачів, він наголосив, що йдеться тільки про попередню оцінку і "це не те, що станеться найближчим часом".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Пентагон почав попередню оцінку можливості передання Україні сучасних винищувачів.Як повідомляє "Європейська правда" , про це Кірбі повідомив у п’ятницю на закритому брифінгу для ЗМІ.За його словами, міністерство оборони США здійснює "певну попередню оцінку щодо доцільності потенційного надання Україні винищувачів.Водночас представник Білого дому застеріг, що це не станеться швидко з урахуванням того, наскільки складними ці літаки є в керуванні й утриманні."Інтегрування й керування будь-якого літака, особливо вдосконаленого винищувача, є складною річчю", – додав Кірбі.Коментуючи питання строків надання Україні сучасних винищувачів, він наголосив, що йдеться тільки про попередню оцінку і "це не те, що станеться найближчим часом".

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