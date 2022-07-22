У США оцінюють можливість передання Україні сучасних винищувачів

У США оцінюють можливість передання Україні сучасних винищувачів
Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Пентагон почав попередню оцінку можливості передання Україні сучасних винищувачів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кірбі повідомив у п’ятницю на закритому брифінгу для ЗМІ.

За його словами, міністерство оборони США здійснює "певну попередню оцінку щодо доцільності потенційного надання Україні винищувачів.

Водночас представник Білого дому застеріг, що це не станеться швидко з урахуванням того, наскільки складними ці літаки є в керуванні й утриманні.

"Інтегрування й керування будь-якого літака, особливо вдосконаленого винищувача, є складною річчю", – додав Кірбі.

Коментуючи питання строків надання Україні сучасних винищувачів, він наголосив, що йдеться тільки про попередню оцінку і "це не те, що станеться найближчим часом".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: США, допомога. Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
23 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У США оцінюють можливість передання Україні сучасних винищувачів
22 липень, 23:37
Про автівки для волинських воїнів і «Байрактари» від поляків: добрі новини від ВолиньPost за 22 липня
22 липень, 22:59
Луцькі патрульні вчили дітей правил дорожнього рух під час велоквесту. ВІДЕО
22 липень, 22:35
На Херсонщині ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян
22 липень, 21:31
Схожі новини
Україні обіцяють передати ще 8 систем залпового вогню HIMARS Україні обіцяють передати ще 8 систем залпового вогню HIMARS
21 липень, 06:31
США не надають Україні далекобійні снаряди для HIMARS США не надають Україні далекобійні снаряди для HIMARS
21 липень, 03:43
Міністр оборони України анонсував дуже хороші новини після зустрічі з главою Пентагону Міністр оборони України анонсував дуже хороші новини після зустрічі з главою Пентагону
18 липень, 22:59
США послабили санкції проти Росії США послабили санкції проти Росії
15 липень, 06:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
23 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У США оцінюють можливість передання Україні сучасних винищувачів
22 липень, 23:37
 0
Про автівки для волинських воїнів і «Байрактари» від поляків: добрі новини від ВолиньPost за 22 липня
22 липень, 22:59
 0
Луцькі патрульні вчили дітей правил дорожнього рух під час велоквесту. ВІДЕО
22 липень, 22:35
 0
На Херсонщині ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян
22 липень, 21:31
 0
Медіа
відео
1/8