Про автівки для волинських воїнів і «Байрактари» від поляків: добрі новини від ВолиньPost за 22 липня
22 липень, 22:59
Ми продовжуємо тримати інформаційний фронт і шукати добрі новини. Бойовий дух вартує більше, ніж залізо, тож мусимо його підтримувати!
Сьогодні, 22 липня, ми писали про таке:
«Народні Байрактари» відправлять в Україну наприкінці літа
Байрактари, на які українці та українки зібрали кошти за 3 дні, очікують в Україні наприкінці літа.
Про це розповів волонтер Сергій Притула.
«Безпілотники зараз на виробництві, готуються до відправлення в Україну. Очікуємо їх наприкінці літа. На них будуть наліпки «Народний Байрактар». Є домовленість, що у зведеннях і відео на офіційних ресурсах Генштабу та Міноборони будуть вказувати, що це працюють саме народні Байрактари», — сказав Притула.
Українські воїни знищили вже 39 тисяч окупантів
Хлопці працюють! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.07 орієнтовно склали:
особового складу - близько 39000 (+150) осіб,
танків ‒ 1704 (+0) од,
бойових броньованих машин ‒ 3920 (+8) од,
артилерійських систем – 863 (+4) од,
РСЗВ - 251 (+0) од,
засобів ППО - 113 (+0) од,
літаків – 221 (+0) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 713 (+3),
крилатих ракет - 167 (+0),
кораблів/катерів - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2803 (+22) од,
спеціальної техніки - 72 (+0).
Волинські воїни отримали державні нагороди. ФОТО
З ініціативи та за дорученням командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковника Олександра Охріменка представники військової частини відвідали воїнів Князівської бригади, які лікуються та відновлюються в медичних закладах після отриманих на фронті поранень.
Дякуємо захисникам і зичимо швидкого одужання!
Національний банк України ввів у обіг ще одну пам’ятну монету
Національний банк України сьогодні, 22 липня, ввів у обіг пам’ятну монету «Сили спеціальних операцій Збройних сил України».
На аверсі монети розміщено: у центрі на дзеркальному тлі – емблема Сил спеціальних операцій ЗСУ, праворуч від якої – малий Державний Герб України; написи: угорі – УКРАЇНА, унизу – номінал 10 ГРИВЕНЬ та рік карбування монети 2022; логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (ліворуч від номіналу).
На реверсі монети розміщено символічну композицію: на тлі абрису образу Святослава Хороброго з мечем та щитом зображено бійця Сил спеціальних операцій ЗСУ; по колу напис: СИЛИ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ.
Пенсіонери можуть отримати допомогу від ООН: як оформити заяву
Протягом трьох місяців пенсіонери, заявку яких прийняли в ООН, отримуватимуть допомогу у розмірі 2220 гривень.Тобто лише за три місяці людина отримає 6 660 гривень. Гроші приходять на рахунок, реквізити якого ви вкажете у заявці.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Волинським воїнам передали позашляховик. ФОТО
Небайдужі лучани продовжують надавати підтримку армії, до якої долучилися з перших днів російського вторгнення. Для 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Великого придбали позашляховик Mercedes-Benz.
Машину вже повністю підготували для потреб військових. Сьогодні вона поїхала до наших захисників і захисниць з 14-ї ОМБР. Зрозуміло, що з Луцька автівка порожньою не вирушила - попередньо у неї завантажили продукти харчування тривалого зберігання, засоби гігієни, медикаменти.
Осторонь від події, як завжди, не залишилися діти. Їхні малюнки з побажаннями бійцям повернутися додому живими і здоровими також отримають у бригаді.
У відділеннях Луцької міської дитячої поліклініки переселенці можуть безоплатно отримати продукти та ліки
Серед гуманітарної допомоги – широкий вибір високоякісного харчування для немовлят і малюків, зокрема безглютенове, спеціалізоване, дієтичне, лікувальні суміші, пюре, протеїнові суміші для дітей, які потребують підвищеного вмісту білка, та інші. Засоби гігієни та догляду. Медикаменти та вітамінні комплекси. Засоби для пересування діток з інвалідністю, речі щоденного вжитку і все необхідне для першочергових дитячих потреб.
Звернутися за гуманітарною допомоги можна у відділення Луцької міської дитячої поліклініки за адресами: вул. Чорновола, 1 і пр. Волі, 3а.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Арештували додаткові активи Медведчука та Марченко, якими управляли з Росії
Рішенням суду накладено арешт на корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн. грн, банківські рахунки на 1,3 млн. грн, дві земельні ділянки площею 3 і 5 га, приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тис., квадратних метрів.
Польща профінансує облаштування бомбосховищ на Волині
Мета проекту — підтримати навчальні заклади щодо облаштування укриттів, адже це питання є важливим в час війни. Крім того, зауважують, з першого вересня розпочати офлайн-навчання зможуть лише в тих навчальних закладах, де є повністю облаштовані укриття для школярів.
До кінця літа планують допомогти з облаштуванням укриттів у школах Нововолинська (7 закладів), Володимира (4), а також у Головному, Устилузі, Поромові, Литовежі та Вишневі.
У США кажуть, що РФ втратила в Україні тисячі лейтенантів і капітанів, – Reuters
Американський чиновник на умовах анонімності повідомив ЗМІ, що крім убитих лейтенантів і капітанів було вбито сотні полковників і "багато" російських генералів.
Росія класифікує загибель військових як державну таємницю та не оновлювала свої офіційні дані про втрати від весни.
США також вважають, що Україна знищила понад 100 "високоцінних" російських цілей на території України, включаючи командні пункти, склади боєприпасів та об'єкти ППО.
Волинським воїнам на Схід відправили автомобіль. ФОТО
Автівку для військових 14 ОМБр, на яку нещодавно збирали кошти, придбали та відремонтували. А сьогодні, 22 липня, відправили.
Машину завантажили всім необхідним і традиційно освятили, адже тепер вона допомагатиме нищити окупантів у самісінькому пеклі, на Сході.
У Польщі зібрали близько 20 мільйонів злотих на Bayraktar для українців
У Польщі зібрали вже близько 20 мільйонів злотих на БПЛА Bayraktar для України, що становить майже 90% від задекларованої суми 22,5 млн злотих. Кошти в межах акції "Купімо Україні Bayraktar" переказали близько 180 тисяч людей.
До акції продовжують долучатися відомі у Польщі митці, журналісти, громадські активісти, політики, які закликають поляків допомогти Україні.
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Сьогодні, 22 липня, ми писали про таке:
«Народні Байрактари» відправлять в Україну наприкінці літа
Байрактари, на які українці та українки зібрали кошти за 3 дні, очікують в Україні наприкінці літа.
Про це розповів волонтер Сергій Притула.
«Безпілотники зараз на виробництві, готуються до відправлення в Україну. Очікуємо їх наприкінці літа. На них будуть наліпки «Народний Байрактар». Є домовленість, що у зведеннях і відео на офіційних ресурсах Генштабу та Міноборони будуть вказувати, що це працюють саме народні Байрактари», — сказав Притула.
Українські воїни знищили вже 39 тисяч окупантів
Хлопці працюють! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.07 орієнтовно склали:
особового складу - близько 39000 (+150) осіб,
танків ‒ 1704 (+0) од,
бойових броньованих машин ‒ 3920 (+8) од,
артилерійських систем – 863 (+4) од,
РСЗВ - 251 (+0) од,
засобів ППО - 113 (+0) од,
літаків – 221 (+0) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 713 (+3),
крилатих ракет - 167 (+0),
кораблів/катерів - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2803 (+22) од,
спеціальної техніки - 72 (+0).
Волинські воїни отримали державні нагороди. ФОТО
З ініціативи та за дорученням командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковника Олександра Охріменка представники військової частини відвідали воїнів Князівської бригади, які лікуються та відновлюються в медичних закладах після отриманих на фронті поранень.
Дякуємо захисникам і зичимо швидкого одужання!
Національний банк України ввів у обіг ще одну пам’ятну монету
Національний банк України сьогодні, 22 липня, ввів у обіг пам’ятну монету «Сили спеціальних операцій Збройних сил України».
На аверсі монети розміщено: у центрі на дзеркальному тлі – емблема Сил спеціальних операцій ЗСУ, праворуч від якої – малий Державний Герб України; написи: угорі – УКРАЇНА, унизу – номінал 10 ГРИВЕНЬ та рік карбування монети 2022; логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (ліворуч від номіналу).
На реверсі монети розміщено символічну композицію: на тлі абрису образу Святослава Хороброго з мечем та щитом зображено бійця Сил спеціальних операцій ЗСУ; по колу напис: СИЛИ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ.
Пенсіонери можуть отримати допомогу від ООН: як оформити заяву
Протягом трьох місяців пенсіонери, заявку яких прийняли в ООН, отримуватимуть допомогу у розмірі 2220 гривень.Тобто лише за три місяці людина отримає 6 660 гривень. Гроші приходять на рахунок, реквізити якого ви вкажете у заявці.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Волинським воїнам передали позашляховик. ФОТО
Небайдужі лучани продовжують надавати підтримку армії, до якої долучилися з перших днів російського вторгнення. Для 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Великого придбали позашляховик Mercedes-Benz.
Машину вже повністю підготували для потреб військових. Сьогодні вона поїхала до наших захисників і захисниць з 14-ї ОМБР. Зрозуміло, що з Луцька автівка порожньою не вирушила - попередньо у неї завантажили продукти харчування тривалого зберігання, засоби гігієни, медикаменти.
Осторонь від події, як завжди, не залишилися діти. Їхні малюнки з побажаннями бійцям повернутися додому живими і здоровими також отримають у бригаді.
У відділеннях Луцької міської дитячої поліклініки переселенці можуть безоплатно отримати продукти та ліки
Серед гуманітарної допомоги – широкий вибір високоякісного харчування для немовлят і малюків, зокрема безглютенове, спеціалізоване, дієтичне, лікувальні суміші, пюре, протеїнові суміші для дітей, які потребують підвищеного вмісту білка, та інші. Засоби гігієни та догляду. Медикаменти та вітамінні комплекси. Засоби для пересування діток з інвалідністю, речі щоденного вжитку і все необхідне для першочергових дитячих потреб.
Звернутися за гуманітарною допомоги можна у відділення Луцької міської дитячої поліклініки за адресами: вул. Чорновола, 1 і пр. Волі, 3а.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Арештували додаткові активи Медведчука та Марченко, якими управляли з Росії
Рішенням суду накладено арешт на корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн. грн, банківські рахунки на 1,3 млн. грн, дві земельні ділянки площею 3 і 5 га, приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тис., квадратних метрів.
Польща профінансує облаштування бомбосховищ на Волині
Мета проекту — підтримати навчальні заклади щодо облаштування укриттів, адже це питання є важливим в час війни. Крім того, зауважують, з першого вересня розпочати офлайн-навчання зможуть лише в тих навчальних закладах, де є повністю облаштовані укриття для школярів.
До кінця літа планують допомогти з облаштуванням укриттів у школах Нововолинська (7 закладів), Володимира (4), а також у Головному, Устилузі, Поромові, Литовежі та Вишневі.
У США кажуть, що РФ втратила в Україні тисячі лейтенантів і капітанів, – Reuters
Американський чиновник на умовах анонімності повідомив ЗМІ, що крім убитих лейтенантів і капітанів було вбито сотні полковників і "багато" російських генералів.
Росія класифікує загибель військових як державну таємницю та не оновлювала свої офіційні дані про втрати від весни.
США також вважають, що Україна знищила понад 100 "високоцінних" російських цілей на території України, включаючи командні пункти, склади боєприпасів та об'єкти ППО.
Волинським воїнам на Схід відправили автомобіль. ФОТО
Автівку для військових 14 ОМБр, на яку нещодавно збирали кошти, придбали та відремонтували. А сьогодні, 22 липня, відправили.
Машину завантажили всім необхідним і традиційно освятили, адже тепер вона допомагатиме нищити окупантів у самісінькому пеклі, на Сході.
У Польщі зібрали близько 20 мільйонів злотих на Bayraktar для українців
У Польщі зібрали вже близько 20 мільйонів злотих на БПЛА Bayraktar для України, що становить майже 90% від задекларованої суми 22,5 млн злотих. Кошти в межах акції "Купімо Україні Bayraktar" переказали близько 180 тисяч людей.
До акції продовжують долучатися відомі у Польщі митці, журналісти, громадські активісти, політики, які закликають поляків допомогти Україні.
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