«Народні Байрактари» відправлять в Україну наприкінці літа

зібрали кошти за 3 дні, очікують в Україні наприкінці літа.



Про це Сергій Притула.



«Безпілотники зараз на виробництві, готуються до відправлення в Україну. Очікуємо їх наприкінці літа. На них будуть наліпки «Народний Байрактар». Є домовленість, що у зведеннях і відео на офіційних ресурсах Генштабу та Міноборони будуть вказувати, що це працюють саме народні Байрактари», — сказав Притула.



Як відомо, компанія Baykar безкоштовно відправить безпілотники на український фронт. Натомість 600 млн гривень, які зібрали для купівлі Байрактарів, витратять відповідно до запитів військових та Міноборони.



«Вже є конкретика, на що саме підуть гроші. За декілька тижнів ми розкриємо і покажемо, що це. Зараз, на жаль, не можемо з міркувань безпеки», — розповів Сергій Притула.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Байрактари, на які українці та українки, очікують в Україні наприкінці літа.Про це розповів волонтер«Безпілотники зараз на виробництві, готуються до відправлення в Україну. Очікуємо їх наприкінці літа. На них будуть наліпки «Народний Байрактар». Є домовленість, що у зведеннях і відео на офіційних ресурсах Генштабу та Міноборони будуть вказувати, що це працюють саме народні Байрактари», — сказав Притула.Як відомо,. Натомість 600 млн гривень, які зібрали для купівлі Байрактарів, витратять відповідно до запитів військових та Міноборони.«Вже є конкретика, на що саме підуть гроші. За декілька тижнів ми розкриємо і покажемо, що це. Зараз, на жаль, не можемо з міркувань безпеки», — розповів Сергій Притула.

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