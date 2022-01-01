Інформатика по-новому: дві волинські школи візьмуть участь у пілотному проекті

Координаційна рада проекту «Інформатика NewG» відібрала 50 закладів загальної середньої освіти, де уже з 1 вересня 2022 року розпочнеться впровадження пілотного проєкту з оновлення предмету інформатики.Серед учасників – дві волинські школи, повідомляє Волинська ОДА.Це такі навчальні заклади:– Паридубська філія опорного закладу «Смідинський ліцей»,– Опорний заклад загальної середньої освіти «Раково-Ліський ліцей» Камінь-Каширської міської ради Волинської області.Мета проєкту «Інформатика NewG» – замінити застарілі уроки інформатики на сучасний лад згідно з Новою українською школою.У рамках пілоту плануться оновлення змісту та ресурсів предмету Інформатика. Вчителі інформатики закладів-учасників перед початком навчання проходитимуть вебінари та тренінги.Загалом, у мехах проєкту передбачається створення нового контенту для 1-11 класів, розробка освітніх ресурсів для вивчення інформатики з подальшим розміщенням у вільному доступі на сайті Всеукраїнської школи онлайн та залучення найкращих українських і європейських ІТ-експертів.