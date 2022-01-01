Інформатика по-новому: дві волинські школи візьмуть участь у пілотному проекті
Сьогодні, 02:15
Координаційна рада проекту «Інформатика NewG» відібрала 50 закладів загальної середньої освіти, де уже з 1 вересня 2022 року розпочнеться впровадження пілотного проєкту з оновлення предмету інформатики.
Серед учасників – дві волинські школи, повідомляє Волинська ОДА.
Це такі навчальні заклади:
– Паридубська філія опорного закладу «Смідинський ліцей»,
– Опорний заклад загальної середньої освіти «Раково-Ліський ліцей» Камінь-Каширської міської ради Волинської області.
Мета проєкту «Інформатика NewG» – замінити застарілі уроки інформатики на сучасний лад згідно з Новою українською школою.
У рамках пілоту плануться оновлення змісту та ресурсів предмету Інформатика. Вчителі інформатики закладів-учасників перед початком навчання проходитимуть вебінари та тренінги.
Загалом, у мехах проєкту передбачається створення нового контенту для 1-11 класів, розробка освітніх ресурсів для вивчення інформатики з подальшим розміщенням у вільному доступі на сайті Всеукраїнської школи онлайн та залучення найкращих українських і європейських ІТ-експертів.
Довідково:
Проект «Інформатика NewG» створено в межах реформи IT-освіти за ініціативи МОН і Міністерства цифрової трансформації. Він впроваджується програмою EU4DigitalUA в межах другого компоненту «Інституційне зміцнення та розвиток потенціалу» (FIIAPP) і фінансується Європейським Союзом. Проєкт спрямований на оновлення шкільного курсу відповідно до концептуальних засад Нової української школи.
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Серед учасників – дві волинські школи, повідомляє Волинська ОДА.
Це такі навчальні заклади:
– Паридубська філія опорного закладу «Смідинський ліцей»,
– Опорний заклад загальної середньої освіти «Раково-Ліський ліцей» Камінь-Каширської міської ради Волинської області.
Мета проєкту «Інформатика NewG» – замінити застарілі уроки інформатики на сучасний лад згідно з Новою українською школою.
У рамках пілоту плануться оновлення змісту та ресурсів предмету Інформатика. Вчителі інформатики закладів-учасників перед початком навчання проходитимуть вебінари та тренінги.
Загалом, у мехах проєкту передбачається створення нового контенту для 1-11 класів, розробка освітніх ресурсів для вивчення інформатики з подальшим розміщенням у вільному доступі на сайті Всеукраїнської школи онлайн та залучення найкращих українських і європейських ІТ-експертів.
Довідково:
Проект «Інформатика NewG» створено в межах реформи IT-освіти за ініціативи МОН і Міністерства цифрової трансформації. Він впроваджується програмою EU4DigitalUA в межах другого компоненту «Інституційне зміцнення та розвиток потенціалу» (FIIAPP) і фінансується Європейським Союзом. Проєкт спрямований на оновлення шкільного курсу відповідно до концептуальних засад Нової української школи.
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