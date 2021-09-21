Чоловік Руслани Писанки назвав причину її смерті

Чоловік Руслани Писанки назвав причину її смерті
Чоловік покійної ведучої та акторки Руслани Писанки Ігор Ісаков назвав причину її смерті та повідомив, де відбудеться похорон.

Про це Ісаков написав у Фейсбуці.

Він повідомив, що в акторки була агресивна форма раку. Хвороба була трохи запущена. Писанка боролося з нею, але імунітет не витримав.

“У Русі був рак, на жаль, агресивна форма й трохи запущений. Але так, як боролась вона, я б не зміг би навіть на половину. На жаль, імунітет не витримав. Отже, на жаль. Смерть й кремація”, - зазначив чоловік актриси.

Бізнесмен розповів, що перше прощання з акторкою відбудеться у місті Кайзерлаутерн, (Німеччина). Час та точне місце чоловік Писанки буде знати в понеділок та повідомить додатково.

Потім, після оформлення всіх паперів, він відвезе прах телеведучої в Київ, де вона буде похована.

Нагадаємо, 19 липня у Німеччині на 57-му році життя померла українська акторка і телеведуча Руслана Писанка.

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Теги: Руслана Писанка, смерть, рак
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