Чоловік Руслани Писанки назвав причину її смерті

Руслани Писанки Ігор Ісаков назвав причину її смерті та повідомив, де відбудеться похорон.



Про це Ісаков



Він повідомив, що в акторки була агресивна форма раку. Хвороба була трохи запущена. Писанка боролося з нею, але імунітет не витримав.



“У Русі був рак, на жаль, агресивна форма й трохи запущений. Але так, як боролась вона, я б не зміг би навіть на половину. На жаль, імунітет не витримав. Отже, на жаль. Смерть й кремація”, - зазначив чоловік актриси.



Бізнесмен розповів, що перше прощання з акторкою відбудеться у місті Кайзерлаутерн, (Німеччина). Час та точне місце чоловік Писанки буде знати в понеділок та повідомить додатково.



Потім, після оформлення всіх паперів, він відвезе прах телеведучої в Київ, де вона буде похована.



Нагадаємо, 19 липня у Німеччині на 57-му році життя померла українська акторка і телеведуча Руслана Писанка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чоловік покійної ведучої та акторкиназвав причину її смерті та повідомив, де відбудеться похорон.Про це Ісаков написав у Фейсбуці.Він повідомив, що в акторки була агресивна форма раку. Хвороба була трохи запущена. Писанка боролося з нею, але імунітет не витримав.“У Русі був рак, на жаль, агресивна форма й трохи запущений. Але так, як боролась вона, я б не зміг би навіть на половину. На жаль, імунітет не витримав. Отже, на жаль. Смерть й кремація”, - зазначив чоловік актриси.Бізнесмен розповів, що перше прощання з акторкою відбудеться у місті Кайзерлаутерн, (Німеччина). Час та точне місце чоловік Писанки буде знати в понеділок та повідомить додатково.Потім, після оформлення всіх паперів, він відвезе прах телеведучої в Київ, де вона буде похована.Нагадаємо, 19 липня у Німеччині на 57-му році життя

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