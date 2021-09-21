Чоловік Руслани Писанки назвав причину її смерті
Сьогодні, 01:00
Чоловік покійної ведучої та акторки Руслани Писанки Ігор Ісаков назвав причину її смерті та повідомив, де відбудеться похорон.
Про це Ісаков написав у Фейсбуці.
Він повідомив, що в акторки була агресивна форма раку. Хвороба була трохи запущена. Писанка боролося з нею, але імунітет не витримав.
“У Русі був рак, на жаль, агресивна форма й трохи запущений. Але так, як боролась вона, я б не зміг би навіть на половину. На жаль, імунітет не витримав. Отже, на жаль. Смерть й кремація”, - зазначив чоловік актриси.
Бізнесмен розповів, що перше прощання з акторкою відбудеться у місті Кайзерлаутерн, (Німеччина). Час та точне місце чоловік Писанки буде знати в понеділок та повідомить додатково.
Потім, після оформлення всіх паперів, він відвезе прах телеведучої в Київ, де вона буде похована.
Нагадаємо, 19 липня у Німеччині на 57-му році життя померла українська акторка і телеведуча Руслана Писанка.
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Про це Ісаков написав у Фейсбуці.
Він повідомив, що в акторки була агресивна форма раку. Хвороба була трохи запущена. Писанка боролося з нею, але імунітет не витримав.
“У Русі був рак, на жаль, агресивна форма й трохи запущений. Але так, як боролась вона, я б не зміг би навіть на половину. На жаль, імунітет не витримав. Отже, на жаль. Смерть й кремація”, - зазначив чоловік актриси.
Бізнесмен розповів, що перше прощання з акторкою відбудеться у місті Кайзерлаутерн, (Німеччина). Час та точне місце чоловік Писанки буде знати в понеділок та повідомить додатково.
Потім, після оформлення всіх паперів, він відвезе прах телеведучої в Київ, де вона буде похована.
Нагадаємо, 19 липня у Німеччині на 57-му році життя померла українська акторка і телеведуча Руслана Писанка.
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