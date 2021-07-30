Померла Руслана Писанка

Руслани Писанки. Вона померла сьогодні, 19 липня, вночі у Німеччині, де у неї діагностували важку хворобу.



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Як повідомляє "Сніданок" на 1+1, після великої перерви Руся повернулась на телебачення у "Твій день" рік тому.



"Але велика війна змусила поїхати її до Німеччини. Там лікарі у Руслани Писанки діагностували важку хворобу. Руся практично нікому не казала про свою війну. Стежила за усіма подіями, допомагала, сміялась в трубку, будувала плани на майбутнє. Але хвороба сьогодні вночі нашу Русю забрала", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Не стало відомої телеведучої. Вона померла сьогодні, 19 липня, вночі у Німеччині, де у неї діагностували важку хворобу.Про це ТСН.ua стало відомо з власних джерел.Як повідомляє "Сніданок" на 1+1, після великої перерви Руся повернулась на телебачення у "Твій день" рік тому."Але велика війна змусила поїхати її до Німеччини. Там лікарі у Руслани Писанки діагностували важку хворобу. Руся практично нікому не казала про свою війну. Стежила за усіма подіями, допомагала, сміялась в трубку, будувала плани на майбутнє. Але хвороба сьогодні вночі нашу Русю забрала", - йдеться у повідомленні.

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