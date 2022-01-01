Окупанти випустили до 40 снарядів по Нікополю

Окупанти випустили до 40 снарядів по Нікополю
Ніч проти 19 липня була неспокійною на Дніпропетровщині. Російські війська обстріляли Нікопольський та Криворізький райони області.

Лише по Нікополю ворог випустив до 40 реактивних снарядів. Про це вранці повідомив очільник Дніпропетровської обласної військово-цивільної адміністрації Валентин Резніченко на офіційній сторінці у телеграмі.

Валентин Резніченко зауважив, що на Дніпропетровщині минула ніч тривог та ворожих обстрілів. Унаслідок ударів росіян до 40 реактивними снарядами по Нікополю, руйнувань зазнали два промислові підприємства, на об'єктах спалахнули пожежі.

"У місті пошкоджені кілька приватних будинків і електромережі. На місці працюють електрики. Людей не зачепило", – уточнив очільник Дніпропетровської ОВА.

Окрім нічних ударів по Нікополю, росіяни гатили з артилерії по Криворізькому району області. Ворожого вогню зазнала Зеленодольська громада. На щастя, тут теж минулось без постраждалих серед цивільного населення.

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Теги: Нікополь, Росія, обстріли
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