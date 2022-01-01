ЗСУ ліквідувала понад 38 550 окупантів

ЗСУ ліквідувала понад 38 550 окупантів
Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії РФ на території України станом на ранок вівторка, 19 липня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.07 орієнтовно склали:

- особового складу – близько 38 550 (+100) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 691 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 892 (+6) од,
- артилерійських систем – 851 (+2) од,
- РСЗВ – 248 (+0) од,
- засобів ППО – 113 (+0) од,
- літаків – 220 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 693 (+3),
- крилатих ракет – 167 (+1),
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 767 (+14) од,
- спеціальної техніки – 70 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються.

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Теги: втрати окупантів, Росія, війна
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