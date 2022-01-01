ЗСУ ліквідувала понад 38 550 окупантів
Сьогодні, 09:50
Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії РФ на території України станом на ранок вівторка, 19 липня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 38 550 (+100) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 691 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 892 (+6) од,
- артилерійських систем – 851 (+2) од,
- РСЗВ – 248 (+0) од,
- засобів ППО – 113 (+0) од,
- літаків – 220 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 693 (+3),
- крилатих ракет – 167 (+1),
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 767 (+14) од,
- спеціальної техніки – 70 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 38 550 (+100) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 691 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 892 (+6) од,
- артилерійських систем – 851 (+2) од,
- РСЗВ – 248 (+0) од,
- засобів ППО – 113 (+0) од,
- літаків – 220 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 693 (+3),
- крилатих ракет – 167 (+1),
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 767 (+14) од,
- спеціальної техніки – 70 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ЗСУ ліквідувала понад 38 550 окупантів
Сьогодні, 09:50
Померла Руслана Писанка
Сьогодні, 09:35
Окупанти випустили до 40 снарядів по Нікополю
Сьогодні, 09:14
Курс валют у Луцьку 19 липня
Сьогодні, 08:57
На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили всі спроби штурмів окупантів: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 08:45
Медіа