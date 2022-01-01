ЗСУ ліквідувала понад 38 550 окупантів





Загальні бойові



- особового складу – близько 38 550 (+100) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 1 691 (+4) од,

- бойових броньованих машин ‒ 3 892 (+6) од,

- артилерійських систем – 851 (+2) од,

- РСЗВ – 248 (+0) од,

- засобів ППО – 113 (+0) од,

- літаків – 220 (+0) од,

- гелікоптерів – 188 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 693 (+3),

- крилатих ракет – 167 (+1),

- кораблів/катерів – 15 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 767 (+14) од,

- спеціальної техніки – 70 (+0).



Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії РФ на території України станом на ранок вівторка, 19 липня.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.07 орієнтовно склали:- особового складу – близько 38 550 (+100) осіб ліквідовано,- танків ‒ 1 691 (+4) од,- бойових броньованих машин ‒ 3 892 (+6) од,- артилерійських систем – 851 (+2) од,- РСЗВ – 248 (+0) од,- засобів ППО – 113 (+0) од,- літаків – 220 (+0) од,- гелікоптерів – 188 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 693 (+3),- крилатих ракет – 167 (+1),- кораблів/катерів – 15 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 767 (+14) од,- спеціальної техніки – 70 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються.

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