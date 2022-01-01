Ракетний удар по Вінниці: кількість жертв знову зросла

Ракетний удар по Вінниці: кількість жертв знову зросла
Кількість жертв в результаті ракетного удару по центру Вінниці збільшилася до 25 осіб. Загинула доктор-невролог, яка приймала пацієнтів в момент обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Вінницької ОВА Сергія Борзова в Telegram.

"Сьогодні в лікарні померла лікар-невролог Наталія Фальштинська.
Коли прилетіла ракета, вона приймала пацієнтів в клініці "Нейромед", - написав він.

Нагадаємо, 14 липня, у Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.



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Теги: Вінниця, ракетний удар, Росія
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