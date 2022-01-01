Ракетний удар по Вінниці: кількість жертв знову зросла





Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Вінницької ОВА Сергія Борзова в Telegram.



"Сьогодні в лікарні померла лікар-невролог Наталія Фальштинська.

Коли прилетіла ракета, вона приймала пацієнтів в клініці "Нейромед", - написав він.



Нагадаємо, 14 липня, у Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість жертв в результаті ракетного удару по центру Вінниці збільшилася до 25 осіб. Загинула доктор-невролог, яка приймала пацієнтів в момент обстрілу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Вінницької ОВА"Сьогодні в лікарні померла лікар-невролог Наталія Фальштинська.Коли прилетіла ракета, вона приймала пацієнтів в клініці "Нейромед", - написав він.Нагадаємо, 14 липня, у Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

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