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Ракетний удар по Вінниці: 6 людей поранено, двоє загинули — серед них маленька дитина

Ракетний удар по Вінниці: 6 людей поранено, двоє загинули — серед них маленька дитина
Сьогодні, 14 липня, росіяни завдали ракетного удару по Вінниці: є загиблі та поранені.

Про це повідомили у Національній поліції України.

"Прильоти у Вінниці. Попередньо, 3 російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.

Наразі відомо про 6-х поранених та 2-х загиблих, серед яких маленька дитинка", - йдеться в повідомленні.

На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Зараз там горять близько 50 автомобілів. Над ліквідацією вогню працюють рятувальники.

"Терміново направив у Вінницю спеціалізовану слідчо-оперативну групу Головного слідчого управління Нацполіції та криміналістичну лабораторію", - наголосив Голова Національної поліції України Ігор Клименко.

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Теги: Росія, Україна, війна
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