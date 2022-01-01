Ракетний удар по Вінниці: 6 людей поранено, двоє загинули — серед них маленька дитина
Сьогодні, 11:42
Сьогодні, 14 липня, росіяни завдали ракетного удару по Вінниці: є загиблі та поранені.
Про це повідомили у Національній поліції України.
"Прильоти у Вінниці. Попередньо, 3 російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.
Наразі відомо про 6-х поранених та 2-х загиблих, серед яких маленька дитинка", - йдеться в повідомленні.
На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Зараз там горять близько 50 автомобілів. Над ліквідацією вогню працюють рятувальники.
"Терміново направив у Вінницю спеціалізовану слідчо-оперативну групу Головного слідчого управління Нацполіції та криміналістичну лабораторію", - наголосив Голова Національної поліції України Ігор Клименко.
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Про це повідомили у Національній поліції України.
"Прильоти у Вінниці. Попередньо, 3 російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.
Наразі відомо про 6-х поранених та 2-х загиблих, серед яких маленька дитинка", - йдеться в повідомленні.
На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Зараз там горять близько 50 автомобілів. Над ліквідацією вогню працюють рятувальники.
"Терміново направив у Вінницю спеціалізовану слідчо-оперативну групу Головного слідчого управління Нацполіції та криміналістичну лабораторію", - наголосив Голова Національної поліції України Ігор Клименко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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