У Вінниці пролунали вибухи





Про це Сергій Моргунов, який підтвердив «прильоти» у місті.



"У Вінниці прильоти. Залишайтесь в укриттях. Не поширюйте жодної інформації про локацію та масштаби влучання. Наразі екстрені служби виїхали на місце. Очікуємо офіційного повідомлення від Вінницької обласної військової адміністрації", - йдеться в повідомленні.



Як Сергій Борзов, є загиблі і поранені. Кількість уточнюється.



Фото ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи.Про це повідомляє Вінницький міський голова, який підтвердив «прильоти» у місті."У Вінниці прильоти. Залишайтесь в укриттях. Не поширюйте жодної інформації про локацію та масштаби влучання. Наразі екстрені служби виїхали на місце. Очікуємо офіційного повідомлення від Вінницької обласної військової адміністрації", - йдеться в повідомленні.Як повідомив голова Вінницької ОВА, є загиблі і поранені. Кількість уточнюється.Фото ілюстративне.

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