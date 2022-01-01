У Вінниці пролунали вибухи
Сьогодні, 11:17
У Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомляє Вінницький міський голова Сергій Моргунов, який підтвердив «прильоти» у місті.
"У Вінниці прильоти. Залишайтесь в укриттях. Не поширюйте жодної інформації про локацію та масштаби влучання. Наразі екстрені служби виїхали на місце. Очікуємо офіційного повідомлення від Вінницької обласної військової адміністрації", - йдеться в повідомленні.
Як повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, є загиблі і поранені. Кількість уточнюється.
Фото ілюстративне.
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Про це повідомляє Вінницький міський голова Сергій Моргунов, який підтвердив «прильоти» у місті.
"У Вінниці прильоти. Залишайтесь в укриттях. Не поширюйте жодної інформації про локацію та масштаби влучання. Наразі екстрені служби виїхали на місце. Очікуємо офіційного повідомлення від Вінницької обласної військової адміністрації", - йдеться в повідомленні.
Як повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, є загиблі і поранені. Кількість уточнюється.
Фото ілюстративне.
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