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У Вінниці пролунали вибухи

У Вінниці пролунали вибухи
У Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє Вінницький міський голова Сергій Моргунов, який підтвердив «прильоти» у місті.

"У Вінниці прильоти. Залишайтесь в укриттях. Не поширюйте жодної інформації про локацію та масштаби влучання. Наразі екстрені служби виїхали на місце. Очікуємо офіційного повідомлення від Вінницької обласної військової адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, є загиблі і поранені. Кількість уточнюється.

Фото ілюстративне.

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Теги: Росія, Україна, війна
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