Розбір завалів у Часовому Яру завершили: назвали число загиблих. ФОТО





Про це інформують у



Рятувальники завершили розбір завалів багатоповерхівки у Часовому Яру. Від ракетного удару в будинку загинули 48 людей, у тому числі — 9-річний хлопчик. Ще 9 осіб вдалося врятувати.



"Наразі провели 100 % робіт з розчищення завалу, провели розчищення та розбір понад 525 тонн зруйнованих елементів будинку. Всього від Головного управління до проведення робіт залучалось 323 чоловіка особового складу та 9 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники завершили розбір завалів багатоповерхового будинку у Часовому Яру, який був обстріляний російськими військами. Остаточна кількість жертв – 48 осіб, зокрема дев'ятирічна дитина.Про це інформують у пресслужбі рятувальників Донеччини.Рятувальники завершили розбір завалів багатоповерхівки у Часовому Яру. Від ракетного удару в будинку загинули 48 людей, у тому числі — 9-річний хлопчик. Ще 9 осіб вдалося врятувати."Наразі провели 100 % робіт з розчищення завалу, провели розчищення та розбір понад 525 тонн зруйнованих елементів будинку. Всього від Головного управління до проведення робіт залучалось 323 чоловіка особового складу та 9 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні ДСНС.

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