Розбір завалів у Часовому Яру завершили: назвали число загиблих. ФОТО
Сьогодні, 11:55
Рятувальники завершили розбір завалів багатоповерхового будинку у Часовому Яру, який був обстріляний російськими військами. Остаточна кількість жертв – 48 осіб, зокрема дев'ятирічна дитина.
Про це інформують у пресслужбі рятувальників Донеччини.
Рятувальники завершили розбір завалів багатоповерхівки у Часовому Яру. Від ракетного удару в будинку загинули 48 людей, у тому числі — 9-річний хлопчик. Ще 9 осіб вдалося врятувати.
"Наразі провели 100 % робіт з розчищення завалу, провели розчищення та розбір понад 525 тонн зруйнованих елементів будинку. Всього від Головного управління до проведення робіт залучалось 323 чоловіка особового складу та 9 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні ДСНС.
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Про це інформують у пресслужбі рятувальників Донеччини.
Рятувальники завершили розбір завалів багатоповерхівки у Часовому Яру. Від ракетного удару в будинку загинули 48 людей, у тому числі — 9-річний хлопчик. Ще 9 осіб вдалося врятувати.
"Наразі провели 100 % робіт з розчищення завалу, провели розчищення та розбір понад 525 тонн зруйнованих елементів будинку. Всього від Головного управління до проведення робіт залучалось 323 чоловіка особового складу та 9 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні ДСНС.
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