На Волині чоловік обікрав свого товариша

На Волині чоловік обікрав свого товариша
На Волині правоохоронці викрили зловмисника, який обікрав свого товариша.

Про це повідомила пресслужба поліції Волині.

Учора до поліції звернувся 30-річний ковельчанин та повідомив про крадіжку його особистих речей. Заявник розповів поліцейським й про припущення, що до скоєння злочину може бути причетний товариш, з яким вони разом відпочивали. Зловмисник поцупив деяку техніку, одяг та речі повсякденного вжитку, завдавши своїми діями матеріальних збитків.

Під час перевірки інформації правоохоронці з’ясували, що вчинив крадіжку 36-річний мешканець Ковеля, який уже раніше мав проблеми із законом. Усе викрадене вилучено.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України.

За вчинення крадіжки в умовах воєнного стану порушнику загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

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Теги: Волинь, грабіж, товариш
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