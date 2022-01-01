На Волині чоловік обікрав свого товариша
Сьогодні, 12:31
На Волині правоохоронці викрили зловмисника, який обікрав свого товариша.
Про це повідомила пресслужба поліції Волині.
Учора до поліції звернувся 30-річний ковельчанин та повідомив про крадіжку його особистих речей. Заявник розповів поліцейським й про припущення, що до скоєння злочину може бути причетний товариш, з яким вони разом відпочивали. Зловмисник поцупив деяку техніку, одяг та речі повсякденного вжитку, завдавши своїми діями матеріальних збитків.
Під час перевірки інформації правоохоронці з’ясували, що вчинив крадіжку 36-річний мешканець Ковеля, який уже раніше мав проблеми із законом. Усе викрадене вилучено.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України.
За вчинення крадіжки в умовах воєнного стану порушнику загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.
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Про це повідомила пресслужба поліції Волині.
Учора до поліції звернувся 30-річний ковельчанин та повідомив про крадіжку його особистих речей. Заявник розповів поліцейським й про припущення, що до скоєння злочину може бути причетний товариш, з яким вони разом відпочивали. Зловмисник поцупив деяку техніку, одяг та речі повсякденного вжитку, завдавши своїми діями матеріальних збитків.
Під час перевірки інформації правоохоронці з’ясували, що вчинив крадіжку 36-річний мешканець Ковеля, який уже раніше мав проблеми із законом. Усе викрадене вилучено.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України.
За вчинення крадіжки в умовах воєнного стану порушнику загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.
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