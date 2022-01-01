На Волині чоловік обікрав свого товариша

На Волині правоохоронці викрили зловмисника, який обікрав свого товариша.Про це повідомила пресслужба поліції Волині.Учора до поліції звернувся 30-річний ковельчанин та повідомив про крадіжку його особистих речей. Заявник розповів поліцейським й про припущення, що до скоєння злочину може бути причетний товариш, з яким вони разом відпочивали. Зловмисник поцупив деяку техніку, одяг та речі повсякденного вжитку, завдавши своїми діями матеріальних збитків.Під час перевірки інформації правоохоронці з’ясували, що вчинив крадіжку 36-річний мешканець Ковеля, який уже раніше мав проблеми із законом. Усе викрадене вилучено.За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України.За вчинення крадіжки в умовах воєнного стану порушнику загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.