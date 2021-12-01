На Волині вилучили понад 200 ящиків контрафактних цигарок з російськими акцизними марками. ФОТО

На Волині вилучили понад 200 ящиків контрафактних цигарок з російськими акцизними марками. ФОТО
В Ковелі вилучили контрафактні цигарки з російськими акцизними марками.

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури у межах розслідування кримінального провадження про незаконне придбання, зберігання та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ч.1 ст. 204 КК України) працівниками поліції попереджено потрапляння на ринок збуту контрафактних тютюнових виробів.

У ході оглядів транспортних засобів та санкціонованих судом обшуків 13 липня 2022 року на складах у місті Ковелі виявлено та вилучено понад 200 ящиків цигарок, серед яких 75 – із марками акцизного податку російської федерації.

Триває досудове розслідування.

Вирішується питання про накладення арешту на вилучені товари.
На Волині вилучили понад 200 ящиків контрафактних цигарок з російськими акцизними марками. ФОТО

Вживаються заходи задля притягнення осіб, причетних до незаконної діяльності, до передбаченої законом відповідальності.

Досудове розслідування розпочате за матеріалами Волинського Управління внутрішньої безпеки ДВБ Національної поліції України.

Як стало відомо виданню з власних джерел, ці цигарки – речові докази, вилучені в Росії в межах розслідування кримінальної справи.

На Волині вилучили понад 200 ящиків контрафактних цигарок з російськими акцизними марками. ФОТО
На Волині вилучили понад 200 ящиків контрафактних цигарок з російськими акцизними марками. ФОТО
На Волині вилучили понад 200 ящиків контрафактних цигарок з російськими акцизними марками. ФОТО

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Теги: цигарки, контрафактні, Волинь
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