Понад 200 сучасних газових котлів цьогоріч придбали споживачі у «Волиньгазу»

У липні волиняни можуть придбати газові котли ще за «старими цінами», бо найближчим часом напередодні опалювального періоду обладнання здорожчає.Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».Аби взимку в помешканні було тепло та затишно, а опалювальний сезон пройшов без неприємних сюрпризів, варто завчасно підготувати систему опалення. Найбільше уваги потребують газові котли. Адже за роки експлуатації їхня продуктивність знижується, застаріле обладнання споживає більше газу.«Підібрати та придбати необхідний газовий котел допоможуть менеджери наших клієнтських просторів 104.ua. в усіх містах Волині, - розповідає начальниця регіонального управління клієнтського сервісу. - Маємо для вас широкий вибір газових приладів провідних світових та європейських брендів на будь-який смак і потребу».Встановити чи замінити прилад також варто довірити досвідченим фахівцям АТ «Волиньгаз». Обирайте котел та замовляйте послугу його заміни «під ключ».При цьому ви гарантовано отримаєте:● допомогу в підборі котла;● демонтаж старого газового котла;● підключення нового котла;● заміну кранів, шлангів та інших комплектуючих;● підключення системи газо-, водопостачання;● офіційну реєстрацію котла;● пакет документів.АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.