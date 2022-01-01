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Ракетний удар по Вінниці: загинуло 22 людини, серед них троє дітей. ОНОВЛЕНО

Ракетний удар по Вінниці: загинуло 22 людини, серед них троє дітей. ОНОВЛЕНО
Внаслідок ракетного удару по центру Вінниці наразі відомо про 22 загиблих, у тому числі 3 дітей.

Про це інформують у ДСНС.

115 людей звернулися про допомогу до медичних закладів.

Госпіталізовано 64 осіб, у тому числі 3 дитини, у важкому стані перебуває 34 особи, 5 осіб - у критичному стані

Наразі триває пошук 42-х осіб, зв’язок з якими відсутній.

Росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

Триває рятувальна операція.

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вдень 14 липня збройні сили РФ здійснили ракетний обстріл центральної частини міста Вінниця. Кілька десятків осіб отримали поранення. Значних руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки, адміністративні та офісні приміщення.

Пошукові роботи тривають. На місці події працюють прокурори, слідчі та екстрені служби.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Управління СБУ у Вінницькій області.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 липня, у Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

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Теги: Росія, Україна, війна
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