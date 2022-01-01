Ракетний удар по Вінниці: загинуло 22 людини, серед них троє дітей. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:05
Внаслідок ракетного удару по центру Вінниці наразі відомо про 22 загиблих, у тому числі 3 дітей.
Про це інформують у ДСНС.
115 людей звернулися про допомогу до медичних закладів.
Госпіталізовано 64 осіб, у тому числі 3 дитини, у важкому стані перебуває 34 особи, 5 осіб - у критичному стані
Наразі триває пошук 42-х осіб, зв’язок з якими відсутній.
Росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.
Триває рятувальна операція.
За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, вдень 14 липня збройні сили РФ здійснили ракетний обстріл центральної частини міста Вінниця. Кілька десятків осіб отримали поранення. Значних руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки, адміністративні та офісні приміщення.
Пошукові роботи тривають. На місці події працюють прокурори, слідчі та екстрені служби.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Управління СБУ у Вінницькій області.
Нагадаємо, що сьогодні, 14 липня, у Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
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Про це інформують у ДСНС.
115 людей звернулися про допомогу до медичних закладів.
Госпіталізовано 64 осіб, у тому числі 3 дитини, у важкому стані перебуває 34 особи, 5 осіб - у критичному стані
Наразі триває пошук 42-х осіб, зв’язок з якими відсутній.
Росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.
Триває рятувальна операція.
За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, вдень 14 липня збройні сили РФ здійснили ракетний обстріл центральної частини міста Вінниця. Кілька десятків осіб отримали поранення. Значних руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки, адміністративні та офісні приміщення.
Пошукові роботи тривають. На місці події працюють прокурори, слідчі та екстрені служби.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Управління СБУ у Вінницькій області.
Нагадаємо, що сьогодні, 14 липня, у Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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