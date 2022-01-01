Обстріл Вінниці: кількість загиблих зросла до 12. ФОТО.ОНОВЛЕНО

Обстріл Вінниці: кількість загиблих зросла до 12. ФОТО.ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14 липня, росіяни завдали ракетного удару по Вінниці: є загиблі та поранені.

Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

"Російські ракети поцілили по центру Вінниці. 8 загиблих, серед них маленька дитина. Є поранені. Це черговий злочин окупантів в нашому мирному місті глибоко в тилу", - написав він.

На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Зараз там горять близько 50 автомобілів. Над ліквідацією вогню працюють рятувальники.

Як повідомили у ДСНС України, станом на 12:15 відомо про 12 загиблих і 25 поранених.
Працює 90 рятувальників.

Обстріл Вінниці: кількість загиблих зросла до 12. ФОТО.ОНОВЛЕНО
Обстріл Вінниці: кількість загиблих зросла до 12. ФОТО.ОНОВЛЕНО
Обстріл Вінниці: кількість загиблих зросла до 12. ФОТО.ОНОВЛЕНО
Обстріл Вінниці: кількість загиблих зросла до 12. ФОТО.ОНОВЛЕНО

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Теги: Вінниця, обстріл, загиблі
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