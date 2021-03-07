Жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою

Жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою
Вже з 1 жовтня 2022 року жінок, які мають певні спеціальності та/або професії, братимуть на військовий облік військовозобов’язаних. Генштаб уточнив, що жінки ставатимуть на облік лише за своєю згодою.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці.

У Генштабі пояснили це рішення тим, що наразі "немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку".

Під час загальної мобілізації під час повномасштабної війни з росією на військову службу до ЗСУ та інших військових формувань призвані близько 1% жінок від загальної кількості мобілізованих.

Більшість жінок призначили на посади медичного персоналу, підрозділів зв'язку, морально-психологічного забезпечення, діловодів, бухгалтерок та кухарок. Наразі у Збройних Силах залишається потреба у жінках-фахівчинях з медицини, радіотехніки та харчових технологій.

"Таким чином, досвід розгортання військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу доводить, що в державі на сьогодні немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку", – мовиться в повідомленні Генштабу.

Переглянувши свої потреби та розглянувши пропозиції, Головне управління персоналу Генерального штабу ЗСУ вирішило, що жінки ставатимуть на військовий облік військовозобов’язаних лише за їхньою згодою.

"Також пропонується розпочати проведення заходів із включення жінок до військового обліку не раніше, ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі", – додали у Генштабі.

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Теги: жінки, військові, Генштаб, варте уваги
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