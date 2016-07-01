У Нацбанку розповіли, чи є ризик гіперінфляції в Україні





Про це в інтерв'ю Сергій Ніколайчук.



«Повертаючись до вашого питання про ризики девальвації чи гіперінфляції. По-перше, ми робимо все, щоб цього не відбулося, і я впевнений, що нам вдасться уникнути такого сценарію. Саме тому ми вже зараз говоримо про небезпеку покриття дефіциту бюджету емісійними грошима, щоб вирішити це питання якомога скоріше», – сказав заступник голови НБУ.



Ніколайчук запевнив, що інфляція, незважаючи на її зростання, перебуває під контролем. «Мені зрозуміло, звідки це питання з'явилося у інформаційному просторі – більшість з нас досі пам'ятають 90-ті. Але зараз інфляція знаходиться під контролем – попри її прискорення. Національний банк має досвід боротьби з інфляцією, тому я вірю, що досвід проходження цієї війни дасть нам змогу продемонструвати, що такі речі як гіперінфляція залишилися для нашої незалежної та розвиненої країни у минулому», – заявив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Національному банку України впевнені, що такі речі, як гіперінфляція, залишилися для України позаду, і цього ризику зараз немає.Про це в інтерв'ю ВВС News Україна сказав заступник голови НБУ«Повертаючись до вашого питання про ризики девальвації чи гіперінфляції. По-перше, ми робимо все, щоб цього не відбулося, і я впевнений, що нам вдасться уникнути такого сценарію. Саме тому ми вже зараз говоримо про небезпеку покриття дефіциту бюджету емісійними грошима, щоб вирішити це питання якомога скоріше», – сказав заступник голови НБУ.Ніколайчук запевнив, що інфляція, незважаючи на її зростання, перебуває під контролем. «Мені зрозуміло, звідки це питання з'явилося у інформаційному просторі – більшість з нас досі пам'ятають 90-ті. Але зараз інфляція знаходиться під контролем – попри її прискорення. Національний банк має досвід боротьби з інфляцією, тому я вірю, що досвід проходження цієї війни дасть нам змогу продемонструвати, що такі речі як гіперінфляція залишилися для нашої незалежної та розвиненої країни у минулому», – заявив він.

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