У тимчасово окупованому Херсоні чекають на політтехнологів, аби провести «референдум»

У тимчасово окупованому Херсоні чекають на політтехнологів, аби провести «референдум»
В драмтеатрі тимчасово окупованого Херсону облаштували склад боєприпасів і чекають на російських політтехнологів, які мають організувати підготовку та проведення «референдуму».

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

В тимчасово окупованому Херсоні розповсюджується другий номер російської газети «Надднепрянская правда». Порівняно з першим випуском, тираж збільшено вчетверо – до 40 тисяч примірників. Серед заголовків газети – «Херсон получит: паспорта, связь, российские банки», «Новости СВО», «Профсоюз всегда беспокоился о правах трудящихся» тощо.

В окупаційній адміністрації Херсону очікується прибуття з РФ групи політтехнологів, які мають організувати підготовку та проведення «референдуму». Їх планують розмістити в готелі «Бордо», який взято під посилену озброєну охорону.

В приміщенні Херсонського драматичного театру ім. Миколи Куліша створено склад артилерійських боєприпасів. Розвантаження вантажних автомобілів поряд із театром проводилось уночі з 11 на 12.07. Наразі здійснюється посилена охорона приміщення театру, проводиться патрулювання скверу та вулиць довкола театру.

На територію мобільного госпіталю в Херсоні противник доставив 2 од. тентованих КамАЗів з пораненим особовим складом (приблизно 40 осіб).

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Теги: Херсон, референдум, окупанти
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